Urtubey: “Tengo la enorme tranquilidad espiritual de haberlo dejado todo”

A 70 días de dejar el gobierno provincial, Juan Manuel Urtubey regresó a la Salta. En el marco de la emergencia socio sanitaria en el Norte Provincial, Urtubey inició el diálogo asegurando que durante su gobierno se logró avanzar en varios aspectos, mientras que en otros no todo lo que se esperaba. “Tengo la enorme tranquilidad espiritual de haberlo dejado todo” dijo a InformateSalta.

Emergencia Socio Sanitaria en el Norte

“Es una época difícil, siempre teníamos el operativo estival que lo llevábamos nosotros, que va desde diciembre hasta marzo. Históricamente, un par de ministros se quedaba a vivir en el Norte. Dejábamos helicópteros sanitarios, en el verano 2018/2019 tuvimos más de 8900 atenciones médicas, más de 200 derivaciones” detalló el ex gobernador Urtubey marcando las características que tiene el inicio del año en las zonas más vulnerables.

Lejos de evadir la consulta, Urtubey manifestó que la desnutrición por déficit se intensifica en los primeros meses.

“Es una época muy intensa y lamentablemente la estacionalidad en el drama que significa la mortalidad infantil, el tema de la desnutrición por déficit te pega muy fuerte en esta época” dijo.

Ante la muerte por 7 niños en situaciones de vulnerabilidad en el Norte Provincia, el ex gobernador reiteró la cifra con la que cerró su gobierno. “La tasa de mortalidad infantil en Salta, está en su punto más bajo de la historia, pero lamentablemente es de 9 x 1000. De cada 1000 chicos nacidos vivos hay 9 que mueren, es un drama, un drama de toda la Argentina, porque la tasa de mortalidad infantil en el país es de 8 x 1000” sentenció en InformateSalta.

De esta manera, indicó que es un problema nacional, en Salta nos tenemos que hacer cargo. “Cuando llegue al gobierno superaba el 15 x mil, morían casi 400 chicos por año hoy son menos de 200. Es un drama igual pero la mitad de ellos se ha salvado tenemos que seguir trabajando, y lleva mucho tiempo. En el año ´90, hace 30 años la tasa de mortalidad infantil en Salta del 33 x 1000, recién ahora está debajo del 10, pasaron 30 años. Hay que trabajar mucho tiempo y sobre todo en lugares con fuerte pobreza estructural”.











Fondos de Nación, ¿Quién invirtió más?

Urtubey aseguró en InformateSalta que la mayor inversión en el Norte provincial siempre la realizó el gobierno provincial. “En Rivadavia durante mi gestión se invirtieron 250 millones de dólares en la provincia, más del 13% del total de lo que se invirtió en obra pública en mi gobierno, quiero aclarar en Rivadavia vive el 2,5%. La proporción del gasto de Nación y Provincia prácticamente es de 9 a 1".

"Si nosotros invertimos 250 millones dólares desde los gobiernos nacionales invirtieron 25 millones de dólares, un 10% de lo que nosotros hicimos. Es una buena ayuda pero se necesita mucho más” agregó.

Polémica por los datos de Primera Infancia y CONIN

En este sentido, el ex gobernador de Salta admitió a InformateSalta que la información con la que esencialmente se trabajó es con estadísticas del Banco Mundial y el ministerio de Salud de la Nación, más allá de las herramientas de trabajo que cada uno tenga, “los datos estadísticos para que puedan ser realmente confiables no tienen que surgir del mismo quien tiene que hacerlo, tienen que tener otro origen, en este sentido herramientas de trabajo hay”.

Sobre CONIN indicó que la fundación solo tenía 9 centros de primera infancia, sobre 232 que existen en toda la provincia. “Tenía un subsidio del gobierno, igual que centenares de fundaciones que trabajan en Salta. No tengo mucho más que agradecer el trabajo que vienen haciendo por Salta. En mi gestión apoyamos a todas estas instituciones, porque también tenían vocación de ayudar pero fue decisión de mi gobierno. Los nuevos gobiernos, tienen derecho a hacer lo que quieran” dijo.







Urtubey se puso a disposición del gobierno de Sáenz

Finalmente, el ex mandatario provincial de Salta se mostró dispuesto colaborar con la provincia. “En todo lo que sea estoy a disposición. Creo que la gente ha elegido un nuevo gobierno, ya he terminado una etapa. Los salteños me eligieron tres veces gobernador, dos veces diputado nacional, una vez diputado provincial. Fui constituyente, soy un agradecido porque he sido elegido por los salteños muchas veces. Hoy quiero ayudar pero desde mi lugar, sin función pública, sin cargos en lo que me pidan ayuda voy a estar” concluyó.