Docentes autoconvocados en alerta, piden participar de las negociaciones

Se trata de los docentes autoconvocados quienes piden ser incluidos en las paritarias provinciales, el 50% de incremento salarial y cláusula gatillo. Apuntaron contra los gremios en las negociaciones y no descartan medidas de fuerza.

La semana pasada concluyó con la apertura de la mesa paritaria de Salta, donde el ministro de Economía expuso ante los gremios convocados a conocer el panorama financiero de la provincia, como así el contexto de la paritaria nacional. Así, este lunes estaba convocada la segunda mesa en horas de la mañana.

En ese panorama, los docentes autoconvocados siguen atentamente la situación pidiendo participar de las negociaciones y estableciendo sus propuestas para que sean tratadas ante el Gobierno.

Ángel Tolaba, docentes de nivel superior y referente de los docentes autoconvocados de Capital, dialogó con FM Aries donde amplió los detalles: “Queremos hacer nuestra presentación a la Dirección de Educación Superior para que se nos titularice (…) y una propuesta al Gobierno de un 50% de aumento al salario más la cláusula gatillo”, sentenció.

Este pedido surge de una asamblea departamental realizada el fin de semana, coincidiendo con las posturas de otros autoconvocados del interior provincial. “Nos parece importante la recuperación de la cláusula gatillo, no solo queda a reserva de los docentes, sino también de la población trabajadora de Salta”, argumentó Tolaba.

“Exigimos formar parte de la mesa para que inicie la verdadera paritaria”

Por otra parte, el docente pidió que el movimiento sea incluido en la mesa de negociaciones, apuntando contra los gremios a los que, considera, no representan las demandas de los educadores. “El Gobierno convocó a una mesa con los mismos actores, con un Eloy Alcalá de AMET que pedía descuentos a las maestras que hacían paro, y piensan iniciar la discusión con ellos, dando un portazo a los autoconvocados”, manifestó.

Por otra parte, alertó sobre la posibilidad de no comenzar el ciclo lectivo, ante un avance en las negociaciones que no sea favorable a sus demandas. “No están dadas la condiciones para iniciar las clases, (el Gobierno provincial) se está escudando en la paritaria nacional, (…) los compañeros están hablando con los papás y ellos comprenden”, subrayó.

Finalmente, indicó que las distintas asambleas de docentes volverán a reunirse este 29 de febrero en la localidad de Metán, para analizar las demandas y un eventual paro para el inicio de las clases.