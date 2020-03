Robo de caños del gasoducto: El Intendente de Aguaray confirmó la autorización a la empresa OSYP S.A

Luego de que ayer InformateSalta se hiciera eco de la denuncia en contra del Municipio de Aguaray por el robo de caños de un gasoducto, el Intendente decidió hablar.

Prado dialogó esta mañana con FM Aries a fin de aclarar la situación que ayer tomó estado mediático por la gravedad de la misma. Recordó que antes de ser electo intendente bregó para que se trabaje sobre los “pasivos ambientales”.

“Yo venía hablando de los pasivos ambientales, no solo son los caños, antenas abandonadas, todo lo que implica lo que es el concepto de pasivo ambiental que no terminan las empresas, ya están acostumbradas a hacer las obras, cobrar la certificación pero no hacer la finalización de obras”.

Es así que cuando la empresa se acercó al Municipio y solicitó el permiso se le fue otorgado, teniendo en cuenta que es una empresa dedicada al saneamiento ambiental.

“Al ser una empresa que hace saneamientos ambientales tienen todos los permisos correspondientes, están inscriptos en Rentas, en la Municipalidad en un primer principio, me trajeron un papel de que estaban inscriptos en la municipalidad de Tartagal, estaban asentados, ahí tenían el domicilio legal. Todo en orden, como tiene que ser. Venían con autorización de Nación también” dejando entrever que la firma estaría vinculada a la Cámpora.

Por otra parte, el jefe comunal de Aguaray explicó que este gasoducto pasó a estar desfinanciado, por falta de dinero hace más de 5 años y en tal sentido, los caños permanecían enterrados generando contaminación y remarcó que esta situación se repite en el municipio constantemente.

“No terminan los trabajos que hacen, inclusive se detectó un tanque con residuos peligrosos, con petróleo, abandonado en medio del monte, nadie se hacer cargo, nadie viene”.

Aclaró que una vez enterado de la situación se contactó con la empresa y les pidió se contacten con el Fiscal Federal de Orán. Además, él realizó una presentación completa de los papeles que fueron presentados por la empresa. Esperan esta semana tener en relación a esto un dictamen final.

Anticipó que hoy se reunirá con concejales para empaparse más respecto de los movimientos de la empresa Vertúa S.A. Después se reunirá con abogados de la misma y consideró que se va a llegar a un arreglo.

“Hoy me estoy juntando con los concejales para pedirles un informe de la empresa Vertúa porque hubo un convenio en el 2015, donde se fueron y no pagaron, entonces hay una serie de informaciones que yo justamente por este boom que hay, estoy interiorizándome del tema de la empresa también. Están bajando los abogados de la empresa para aclarar esto de una sola vez. Pero yo creo que se va a llegar a buen puerto. Inclusive hice la presentación al Fiscal de toda la documentación”.







Consultado por los motivos que lo llevaron a autorizar a la empresa dijo: “Autoricé porque hay mano de obra que se va involucrar de Aguaray, tenemos un alto desempleo, tenemos la necesidad de seguir progresando como ciudad, es una gestión nueva, hay una contaminación ambiental”.

En cuanto a la contaminación de la que se habla explicó: “Los materiales están encerrados generan oxido ferroso y bueno afectan a la freática del lugar. Cuando el gasoducto internamente no se oxidan. Tiene que haber un mantenimiento mensual de los caños, te comento ninguna empresa lo hace”.

Por último, opinó que hay una investigación que se debe esperar llegue a su final. “A mí me parece que haya una investigación y que haya un Juez federal de por medio que dictamine y me parece también perfecto que saquemos las cosas que están contaminando en la localidad de Aguaray, pero también me parece bien de alguna manera apalear la situación salarial de las personas, tengo 80% de desocupación”.