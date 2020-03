Florencia Peña se refirió a la cuarentena y recomendó lencería

La actriz recomendó el uso de lencería erótica para pasar los días aquellas personas en cuarentena. Cosechó miles de Me gusta. ¿Qué opinás?

Cuando todo el mundo habla de coronavirus, y se recomienda aislarse a aquellas personas que estuvieron en el exterior o en contacto con posibles personas infectadas, Florencia Peña aprovechó para vender.

No sólo mostró su lomazo, sino que aprovechó para dejar un mensaje y recomendación al tipo, encerrate pero disfrutá.

¿Qué te parece?

Si estás en cuarentena, que los 15 días sean nopor y felicidad‼️ Amar fuerte toda la línea de lencería “hot” que me mandaron de .... . Quise hacer una foto 📸 y ahora no se cuál de las 5 me gusta más 🤪 ¿Me ayudan a decidir? 👉🏻 La 1, 2, 3, 4 o 5

.

FOTO SIN RETOQUE ✌🏻😘