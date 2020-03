Cafayate: lo detuvieron por intentar matar a su padre, pero antes habría quemado a su pareja

Se trata de Rodrigo Luis María Subia ya fue detenido e imputado por tentativa de homicidio a sus padres en Cafayate. Su ex suegra al ver las noticias sintió mucha impotencia ya que en febrero su hija habría sido agredida por el mismo sujeto y prendida fuego. Solo le dieron restricción de acercamiento.

El lunes se conocía la noticia sobre un joven que habría agredido con arma blanca a su propio padre en una vivienda de B° San Agustín de Cafayate y que había huído por los techos de la vivienda pero finalmente había sido detenido e imputado por tentativa de homicidio.

Ante esta noticia que se replicó en InformateSalta Carolina Hansen, ex suegra de Luis María Subia decidió contactarnos y contar lo que le habría sucedido a su hija Rocío Daira Rodríguez Hansen de 20 años el 7 de febrero pasados cuando en una vivienda que compartía con el sujeto en Villa Soledad de nuestra Capital. Específicamente en calle J. A. Fernández este la golpeó, mordió y finalmente la roció con alcohol y le prendió fuego.

"Este tipo fue pareja de mi hija dos años, y el 07 de febrero le pego ,la estaba ahorcando y le rocío alcohol etílico y le prendió fuego. No gracias a Dios no fue tan grande porque ella se apagó el fuego con una remera. Hicimos las denuncias y solo le dieron prohibición de acercamiento.

La mujer contó que las denuncias las radicaron ese día en el hospital San Bernardo y en la comisaría novena. Asegura que se quemaron varias cosas de la habitación.

"Tenía las marcas en el cuello mordidas en el cuerpo y golpes y también el brazo quemado pero no tan quemado. No tienen hijos y ella salió corriendo a la calle y pidió que llamen a la policía pero no llego nunca. Yo llamé a mí cuñada y ella fue y la llevo al San Bernardo y después a la novena y a Ciudad Judicial".

Carolina, además relató que su hija Rocío Daira tiene 21 años, que trabajaba y estudiaba en Salta Capital pero que tras lo sucedido se la llevó a Cafayate nuevamente.

"No tengo como cuidarla si está allá ,ella dejo toda su vida acá estuvo con custodia policial y ahora se le termino. Y si andaba dando vueltas por cerca de mi casa. Pero yo pienso que porque la justicia no hace nada, este tipo volvió a cometer actos de violencia Y a que punto. Y el caso de mi hija quedó como en la nada".

Recordó que el caso de su hija estaría a cargo de la Fiscalía de Género Número 2.