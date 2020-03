Alquileres: Tras la prórroga de la cuarentena, no se cobrará interés por pagar después del 10

La decisión del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena obligatoria hasta una vez finalizada Semana Santa obligó a las inmobiliarias a permanecer con las puertas cerradas al menos hasta el próximo 12 de abril, lo que generó un clima de incertidumbre entre inquilinos y propietarios con respecto a los plazos de vencimientos.

Para despejar todo tipo de dudas, Juan Martín Biella, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, en diálogo con InformateSalta, llevó tranquilidad y aclaró que para evitar cualquier tipo de inconvenientes decidieron postergar las fechas de pago hasta el 13 de abril. “Creemos que hasta el día 13 las perdidas pueden ser minimizadas”, comentó.







En la oportunidad, sostuvo que la idea es que a partir de esa fecha los inquilinos puedan concurrir a las oficinas a realizar los pagos correspondientes, respetando las normas protocolares de sanidad establecidas por el Gobierno Nacional. “No podemos permitir colas en la oficina”, detalló.

En el mismo sentido, resaltó que no se cobrará intereses por mora. “Estuvimos hablando con todos nuestros inquilinos y propietarios, igual que aquellos que administran consorcios con todos los consorcistas porque sabemos que hay mucha gente que no está bancarizada. No es culpa del inquilino que tiene intención de pagar, no poder hacerlo”, resaltó.







Mensaje al Gobierno

No obstante, aclaró que finalizada la cuarentena y a sabiendas de que probablemente las actividades se reinician por zonas y sectores, solicitarán al Ejecutivo dar prioridad al sector inmobiliario, a su criterio, uno de los más golpeados. “Nosotros no hemos recibido ningún subsidio, solo queremos que cumpliendo el correspondiente protocolo sanitario, podamos volver a trabajar”.

En ese marco, celebró que a priori se haya fijado una fecha cierta de cobro y de pagos que les permita trabajar con certidumbre. “No es fácil estar en una situación de incertidumbre, hoy con una fecha cierta, les pedimos que nos tengan en cuenta como el segmento y la zona para poder empezar a trabajar, ya estamos trabajando y eso para nosotros es importante”.

El diálogo, la clave

Por último, destacó que es una realidad que golpea a todos los profesionales, como ser médicos, contadores, y demás, y resaltó que la clave es el diálogo permanente con clientes. “Nuestro objetivo es que no se preocupen, ni inquilinos ni propietarios, y empezar en algunos casos especiales algún tipo de negociación”, concluyó.