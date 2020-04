Efecto cuarentena: “Vamos a presentar iniciativas para que las PyMEs salgan adelante"

Hay preocupación por el impacto que está teniendo la cuarentena obligatoria en el sector económico, sobre todo el comercial quien debe afrontar el pago de sueldos, de gastos, de alquileres, entre otras cuestiones en medio de un paráte total.

Al respecto de esta situación InformateSalta dialogó con el diputado Omar Exeni, quien no ocultó su incertidumbre. “Está todo muy complicado y sensible, hay muchas PyMEs que no pueden trabajar, no tienen recursos para poder pagar sus sueldos, alquileres, impuestos y la situación ya es preocupante”, manifestó.

Ante el posible fin de la cuarentena la próxima semana y el retorno paulatino a la actividad normal, Exeni consideró que los sectores que necesitan volver a trabajar de inmediato “son las confiterías y muchos negocios de ropa, son los más afectados, aunque en general todos los son porque todos deben pagar sueldos y alquileres”.

“Un alquiler en el centro no se paga menos de $60 mil o $70 mil, sin contar la luz y sueldos”

Como si fuera poco, el diputado hizo hincapié en las PyMEs, de las cuales aseguró que “desde hace años que vivimos del día a día, lo que ganamos es para pagar el día de mañana, no tenemos un ‘colchón’ para afrontar durante tres o cuatro días”, espetó.

En otro sentido, Exeni se mostró molesto ante la falta de acompañamiento por los Bancos a las PyMEs, para confrontar el momento. “Hoy, los que no tienen que ganar, son los bancos, son los que siempre ponen intereses o las tasas que quieren, se aprovechan de la necesidad que tienen los ciudadanos y tienen que entender que, si no hay PyMEs, ellos cierran las puertas, entonces es una vergüenza”, subrayó.

Así, agregó que las entidades “tienen que apostar a las PyMEs para que no cierren, lo ideal sería que den créditos a tasa 0, un esfuerzo que sería una gran ayuda hoy en día”.

Finalmente, comentó que impulsará desde la Cámara de Diputados proyectos y acciones para que el sector económico pueda remontarse. “Vamos a presentar iniciativas para reactivar la economía, para que las PyMEs puedan fortalecerse, que puedan salir adelante”, finalizó.