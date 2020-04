La Voz Ciudadana: La gente no le cree a Silvia Magno

En esta sección denominada Voz Ciudadana, damos a conocer la opinión de nuestros lectores luego de dar a conocer una noticia en InformateSalta.

En este caso, una referida a la empresaria Silvia Magno, quien dijo haber sido amenazada por teléfono. En la misma señaló que recibió una llamada en plena madrugada, donde una voz masculina le previno que deje de traer “gente infectada” a Salta o sino “te vamos a c… matando”.

Pero al parecer, lo que más indignó a los salteños, fueron sus dichos de que su empresa está trabajando en forma solidaria y de manera colaborativa con el gobierno de Salta, mediante el traslado solo de salteños o trabajadores de otras provincias que quieren regresar, no de turistas.

Esto sería lo que manifestaron mediante sus cuentas de Facebook:

Jime Muratoree Si no le tiene miedo a esta pandemia (la cual ella no se expone solo recibe $$$ gratis dice ?? Colaborativo?? .se exponen los empleados ) que puede tenerle miedo a una llamada supuestamente ??? Sra el respeto de los Salteños comenzarán cuando usted ponga en práctica su respeto hacia los Salteños o no ve lo q paso x traer ..???

Stella Maris Ortiz trabajo colaborativo ???no me hagas reir sra magno dija bien cuanto le pagan para traer gente de afuera y ponernos a todo en peligro tanto a sus empleados y flia como a cada salteños ojala que esto no siga poniendose peor porq en su conciencia pesara la muertes de salteños por culpa de "su trabajo colaborativo"asesina la llamaremos y no olvide que los salteños tenemos memoria !

Mili Gsma Trabajo colaborativo?? nos tratan como unos estupidos, esta mujer no da puntada sin hilo. A quien le quiere hacer creer eso??? Aseguro que si los principales focos de contagio serian los mas humildes, seria otro el trato y otra cosa.

Cami Gauna Villarreal Colaborativo? Estan trayendo gente probablemente infectada. Ya hay una que está internada y hay que esperar los resultados. Ella se hará cargo de la gente que traiga que no cumpla la cuarentena? Por que no los lleva a un hotel a todos? Los mandan a los barrios.

AmoreLu Karina Ofrecieron su servicio para traer estuDíantes de Cordoba a Salta. Por $3500, tengo un pariente allí que queria venirse al final decidio quedarse. Hay como 60 que quieren venir, y Silvia Magno ofrece su servicio por ese precio cada uno. Cual colaborativo. En Cordoba hay muuuchos casos hasta ahora.

Aly Dimarco trabajo colaborativo ???? jajajajjaj ESTÁ PONIENDO EN RIESGO A GENTE DE SU PROVINCIA ,QUE FALTA DE EMPATÍA POR EL OTRO!!! UN RE NEGOCIO TIENE ESTA MUJER!! VERGÜENZA!

Graciela Lenz Si no hubiera sido x el negociado de la empresa y el gobierno Salta estaría libre del coronavirus. Y la gente estaría trabajando. Xq hay muchas personas que ya no tienen para comer

Nicolás Leiva Colaborativo jajajjajja.. debe haber una jugosa plata detras de todo esto. Pero plata para los dueños por supuesto.. ya q los choferes por ej deben recibir migajas de esa plata y encima exponiendose al riesgo de contagio por la gente q traen

Juli Gebruers Y el que mal anda mal acaba, por hacer plata perjudica a la provincia a aguantarse sra por abara

Noemi Velazquez La colaboración es de $12 mil x pasajeros cuando el pasaje en cualquier empresa de la terminal sale $5 mil

Maria Luisa Pereyra colaboracion k buena y nosotro seguimo cuarentena y mucha gente sin pode trabaja y sigue traendo gente haci no vamos a termiba la cuarentena mas

Juan Sebastian Esta empresa no colabora lo sacude como colcha vieja al gobierno de salta gracias ala provincia y hacen lavado de dinero

Marcelo Reyes El gobierno tiene que parar la mano ellos saben bien como es el tema , para que le pagan ?

Me imagino el fangote de $$$$ que debe estar recibiendo y se asegura un lugar o lugares en puestos de gobierno...

Max Godoy NADA EN ESTA VIDA ES GRATIS.. ES HOY POR TI MAÑANA POR MI.. SE VE Q LE VA BIEN PORQ NO ESTA GASTANDO 2 MONEDAS EN COMBUSTIBLE.. MAS LA PAGA DE LOS CONDUCTORES.

Alexis Vays ENTONCES EL ES GOBIERNO QUE PERMITE ENTRADAS ..... CUANDO HABÍA DICHO QUE TAL FECHA Y A TAL HORA CERRARÍA TODO PASO.... AUN SIGUEN CREYENDO ????????

Perla Rocio Narvaéz Jajaja trabajo colaborativo ... Y clinck caja

Fernanda Cabeza Q hd! Deja s jacerlo entonces! Si te sentis amenazada tanto q te haces la víctima ojala te contagies!! Asi aprende!

Roberto Ariel AHH ahora se dice TRABAJO COLABORATIVO. Vaaaaamos que de seguro hay plata por debajo de la mesa jajaja .

Osky Lito Tory Una voz en el telefono..igual q la novela

Valeria Durán Qué vergüenza. Cómo les pega la cuarentena a algunos.

Claudio Ramon Guevara Q deje de colaborar tanto y vea x su vida jejeje!!

Noemi Velazquez Ya que tu trabajo es colaborativo llévame a bsas ya que vivo en bsas y quede varada aki en salta

Noelia Vargas Y porque el gobernador no sale a dar explicaciones del porque esta empresa sigue trabajando seria bueno para tranquilizar a todos

Marcela Romero Noelia Vargas no le da la cara . Es así de simple

Noelia Vargas Marcela Romero si porque es raro todo el mundo le pregunta y el cambia el tema pero bueno asi es hasta que no se muera alguien allegado a ellos no van a parar

Marcelo Soria Pura mentira, no le creo nadaa, tipico de la gente que se siente atacada por la opinión de otro....

María Josefina Figueroa Ni ella se cree que es colaborativo!!!

Luis Federico Flores Hay que recibirlo a pedreada cuando entren al barrio pará que aprendan

Sandra Virginia Rodríguez Poco creíble! !!!

Stella Maris Dominguez Colaborativo? Jajajajajajajajaja alta guita está haciendo esta

Victoria Cabrera NOS QUIETEN MATAR A TODOS

Gabriela Chireno Colaborativo?? Lo dudo!!!

Maria Martin Trabajo colaborativo? 🤔

Lorena Parraga ''COLABORATIVO'???????????

Facundo Javier Lopez Colaborativo?????? Jajajajajaja

Sebastian Gonzalez Si es verdad que trae gente bajo poncho está bien el pueblo se defiende ya que el gobierno como siempre es una basura

Gloria Salinas POR ALGO LA MINISTRA DE SALUD DIJO QUE AL MENOS TENDREMOS 15OO MUERTOS EN SALTA SON UNOS IRRESPONSABLES !!!! SE PASARON TODA LA CURENTENA TRAYENDO GENTE!!! TIRANDO EL ESFUERZO DE TODO EL PUEBLO POR EL PISO!!!!

Alejandra Guaymás No me hagas reír. Sinvergüenzas tanto esa empresa como el gobernador. Le importamos una m.... Mientras ellos lucran y nos ponen en riesgo

Ver Onica Robles Trabajo CPLABORATIVOO ..DUDOO LES ESTÁN "" UNTANDOO UNO TRAS OTRO LOS BILLETES A ESTA ENJENDRAA LACRA HUMANAA PEOR QUE EL VIRUS VIEJAA MALDITAAAAAAAAAAA HDP

Mirta Arias Colaborativo????por favor q cree q somos idiotas y no creo q por estas amenazas deje de hacer su negocio

Nelsson Nolasco Acá la plata está repartiendo entré Sáenz y la empresaria,será un millón por cabeza de estos cholos

Micki Sarmiento Que colaborando deja de traer gente enferma por culpa tuya nos vamos a enfermar

Leon de Juda Por fin uno que tuvo huevos es lo que un montón quieren hacer .qué siga haciendo fuleria ..vieja mafiosa. El que mal anda mal termina ....

Javier Medina Hay que hacerla pingo a la vieja culiada esa para q gran puta nos cuidamos tanto si esta vieja trae el virus de otro lado yo digo q hay q apedriarles los bondi..