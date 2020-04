Tras las críticas, ahora amenazaron por teléfono a la empresaria Silvia Magno

Hace dos semanas atrás, InformateSalta daba cuenta de una situación que se suscitó en la zona norte de la ciudad de Salta, donde los vecinos mostraron la circulación de colectivos de la empresa Silvia Magno, llevando a aislamientos a pasajeros llegados a la provincia, para poder cumplir con la cuarentena.

Tras este episodio, la empresaria Magno dio explicaciones al respecto asegurando que están trabajando en forma solidaria con el gobierno de Salta y subrayó que el traslado es solo de salteños o trabajadores de otras provincias que quieren regresar, no de turistas. Pese a este trabajo colaborativo que está realizando con Provincia, las agresiones no cesaron y, días atrás, hubo hasta amenazas.

Según la información compartida por FM Pacífico, el pasado 2 de abril en horas de la madrugada, Magno recibió una llamada por teléfono que la despertó. Por el auricular escuchó una voz masculina que le advirtió: “Dejá de traer pasajeros infectados a Salta porque te vamos a c… matando a vos y tu hija”, le habrían dicho.

Hay una denuncia realizada al 911 por la llamada y ya está la Policía en las averiguaciones sobre el origen de la llamada como de su autor.



Foto ilustrativa.

No obstante, en comunicación con el medio radial, Magno preció que también “siguen las agresiones en un tono muy alto” a través de las redes sociales o las apps de mensajería, las cuales vinculó “por el miedo, por la desinformación, hoy están amenazando hasta a los médicos que están ayudando en la primera línea de batalla, ¿qué podemos esperar nosotros?”, lamentó.

Por las dudas aclaró nuevamente que su empresa de transporte dispuso de tres vehículos para recibir a pasajeros que llegan al ex peaje Aunor, evitando el ingreso de colectivos a la ciudad, y derivando a las personas hasta los domicilios donde cumplirán el aislamiento preventivo. “Es un servicio a la población, todos debemos colaborar con lo que tenemos en beneficio de todos”, espetó Magno.