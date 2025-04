“Tengo bronca y miedo”, dijo un comerciante de Embarcación tras un insólito robo

Un curioso y preocupante hecho de inseguridad ocurrió en Embarcación, donde un local de ropa fue robado de una manera insólita: los delincuentes ingresaron al comercio, eligieron prendas nuevas, se cambiaron dentro del lugar y se marcharon, dejando su ropa sucia en el lugar.

El propietario del negocio, Yamil, relató lo sucedido con indignación: “Me llamaron y me dijeron que estaba entreabierta la puerta de mi local. Ya se sabía que me habían robado. Se llevaron muchas cosas, trato de tener todo bien variado en el negocio y se llevaron todo. Tengo una bronca, son varias prendas”, dijo por Multivisión.

Además, lamentó la falta de acción por parte de las autoridades: “Se nota que es una persona que sabía lo que vendía. Hice la denuncia, pero no veo mucho interés por parte de la policía. Ahora tengo miedo de que vuelvan a entrar y me vuelvan a robar, estoy más atento a eso”.

Hasta el momento no hay detenidos, y el comerciante continúa esperando respuestas.