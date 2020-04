Empleados de casino Boulevard reclaman por el retraso del pago de sus sueldos

Son muchos los sectores que están atravesando distintos tipos de problemas, sobre todo económicos, a raíz de la cuarentena preventiva contra el coronavirus. Uno de estos inconvenientes fue el del pago de sueldos, dado que son muchos los salteños que no lo percibieron o sufrieron descuentos.

Éste es el caso de los empleados del casino Boulevard, que funciona en el Alto Noa Shopping de la ciudad de Salta, donde a los trabajadores les están adeudando sus salarios.

Un delegado gremial de los damnificados dialogó con InformateSalta, donde precisó los detalles de la situación. “Nosotros cobramos el sueldo de marzo pero hasta el día 17, que fue hasta donde trabajamos; a partir de ahí habíamos quedado que nos iban a pagar el resto como un concepto no remunerativo, sin embargo hasta ahora no obtuvimos respuestas”, precisó.

El casino es administrado por las firmas UTE - Sigar S.A. & Newstar Curia, la cual tendría bajo su mando otras casas de juego de azar en el interior de la provincia, según indicó el delegado. “Nunca habíamos tenido problemas con estos dos empresas, siempre pagan el sueldo en tiempo y forma pero ésta es una situación particular, nos agarró de imprevisto y, al no tener comunicación con ellas, no tenemos novedades”, agregó.

Por el momento, solo supieron que desde la administración intentaron acceder a un crédito para pagar los sueldos, pero que el pedido fue rechazado en un banco. Mientras, son 100 los trabajadores que esperan su paga, pudiendo ser más contando a los del resto de los casinos del interior, puntualizó el delegado.

A la espera de novedades, ya mantuvieron comunicación con el Ente Regulador de Juegos de Azar, desde donde tomaron conocimiento del problema que atraviesan. En el medio la supervivencia en plena cuarentena “es difícil, uno se hace la cabeza y, a esta altura del mes, ya no se sabe de dónde sacar plata”, concluyó el damnificado.