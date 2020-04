Permisionarios: “Es una burla lo que hicieron los concejales, una vergüenza”

Hace más de un mes que los permisionarios no cobran un peso, cuando comenzó la cuarentena obligatoria. Aunque muchas actividades fueron flexibilizadas en las últimas semanas y cada vez se ven más vehículos circulando por la calle, los cobradores del estacionamiento medido aún no integran los sectores exceptuados del aislamiento.

Sumado a la crítica situación que están padeciendo las más de 800 familias permisionarias, gran parte del sector de cobradores se sintieron insultados por la medida tomada por los concejales de extender la vigencia del precio del talonario hasta junio. Recordamos que en noviembre se dispuso un aumento del 100%, por lo que pasará de costar $150 a $300.





“Nos toman el pelo, se burlan de nosotros cuando dicen que van a suspender el aumento del talonario hasta junio, hemos dejado de trabajar en marzo, de qué nos sirve la extensión”, dijo en InformateSalta Cristina Chinchilla, una representante de los permisionarios.

La mujer manifestó que en febrero habían presentado una nota “para que el talonario se siga cobrando a $150 porque no estábamos en condiciones de pagarlo a $300. A nosotros nos aumentaron sólo $5 pesos la hora, pasamo de $15 a $20. Pero ellos se aumentaron el 100% del talonario”, dijo indignada.



Chinchilla, quien trabaja hace 22 años en el estacionamiento medido, consideró que “el aumento fue una estrategia política con un grupo de cobradores. Sí necesitábamos el aumento de los $5 pero desgraciadamente hicieron mal las cosas al aumentar el talonario a $300. Los que trabajan en el caso céntrico si pueden pagar un talonario a $300, pero los que trabajan en la periferia no, y en las orillas hay muchísimos más cobradores que en el centro, hay cuadras donde no hacen ni un talonario por día”.

Susana Tapia, otra representante de los permisionarios, señaló que ellos pidieron que el valor de $150 se extienda hasta diciembre. “No sabemos cuándo vamos a volver a trabajar. Todos los que estamos privados de trabajar en la cuarentena estamos muy mal, hay compañeros que están sacando préstamos para poder paliar la situación. Con un bolsón no es suficiente, hay muchos que todavía no recibieron nada. No recibimos ninguna ayuda, ninguna asistencia. Los bolsones se dieron a dedos, hay muchos que nos dicen que no recibieron nada, están mendigando los bolsones”.

Si bien se desconoce cuándo volverán a trabajar, Tapia fue contundente al sostener que “vamos a tener que salir a la calle a manifestarnos para que nos dejen trabajar, hay un montón de autos en la calle y nosotros solamente tomamos contacto para cobrar. Hay mucha necesidad, algunos tienen hijos discapacitados, no pueden pagar los servicios, tienen que pagar alquiler, tienen que ir a la verdulería a mendigar los productos que están en mal estado”.