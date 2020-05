Cafayate: trabajadores del hospital reclaman elementos de protección contra el COVID -19

En asamblea, manifestaron su malestar por la falta de elementos de seguridad e higiene , piden que cumplan con las normas adecuadas. Aseguraron que aún no cobraron el bono de $5000 anunciado por Nación.

Trabajadores del hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate mantuvieron esta mañana una asamblea con el gremio de ATE en la cual le manifestaron una serie de problemas que están teniendo para enfrentar la pandemia por el COVID – 19. Su mayor preocupación es la falta de elementos de higiene y seguridad adecuados.

En diálogo con InformateSalta, el delegado de ATE, Cristián Havie, contó que en la ocasión indicaron que no cuentan con la indumentaria necesaria y que en algunos casos, les pidieron a doctores y enfermeros que se coloquen una bolsa de residuos debajo del mameluco descartable, si es que se sentían inseguros. “Vemos como un descuido que hay sobre la salud”, dijo.

En este sentido, explicó que están trabajando con barbijos de una tela muy finita que no les proporciona la protección adecuada. “No salen de alguna empresa que se dedique a fabricarlos, sino son más bien barbijos caseros o muchas veces hechos por los propios trabajadores, no se le entrega lo que le corresponde. Lo que les entregan no los resguarda de nada”, manifestó.







Otra de las inquietudes es que el bono de $5000 anunciado a fines de marzo por el gobierno nacional para trabajadores de la salud y de seguridad, aún no se les fue otorgado y retrasos de hasta un mes vencido de los pagos a contratados.

Además, presumen descuentos debido al pago de un retroactivo que le adeudaban que les abonó el mes pasado y este no. “Aun así no tenemos certezas así que mañana estaremos consultando bien esta situación”, aseveró.

Finalmente, adelantó que mañana mantendrán una reunión con el Ministerio de Salud en la que expondrán la situación y convocaron a una nueva asamblea con los trabajadores para el viernes.