Beneficiarios del IFE pasaron la noche en la vereda para cobrar el bono de $10 mil

De acuerdo al cronograma establecido, los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con DNI terminado en 1, letra inicial del apellido de la M a la Z y que eligieron cobrar a través del Correo Argentino podrán concurrir hoy a la sucursal más próxima a su domicilio para percibir la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en sectores de menores recursos.

En Salta, nuevamente la postal es desoladora. En la intemperie, soportando las bajas temperaturas de la madrugada, decenas de beneficiarios pasaron la noche en la vereda para poder cobrar hoy el bono extraordinario.

Uno de los beneficiarios decidió hacer una carpa en el ingreso del Correo y pasó allí el fin de semana, para poder cobrar hoy a primera hora. El hombre dialogó con Somos Salta y señaló que tomó la iniciativa “poder ser uno de los primeros y no estar incómodo. Pasé todo el domingo, el lunes temprano desarmaré la carpa y me quedaré en la fila. El gobierno tiene que ver cómo organizar para que no se colapse todo. No estoy de acuerdo con la atención que está brindando el Correo, yo lo elegí porque se me complicaba el tema del CBU, pero ahora es un riesgo que estamos corriendo todos”.

Anoche la fila avanzaba hasta calle Alvarado y Pueyrredón y ahora llega hasta el parque san Martín. Mañana martes 12 les corresponde cobrar a los beneficiarios que tengan documento terminado en 2 cuyos apellidos empiezan entre la A y la LL.