Cuáles son las actividades y atenciones que retornan desde este lunes en Salta

Con el inicio de la segunda semana de la cuarta fase de la cuarentena, a partir de este lunes se suman más actividades exceptuadas y trabajos habilitados a la flexibilización del aislamiento preventivo por el coronavirus.

Instituto Provincial de la Vivienda

Una de estas actividades corresponde al Instituto Provincial de Viviendas de Salta, el cual atenderá al público únicamente con turnos online y de forma restringida en sus sedes. Se podrá actualizar fichas sociales, retirar boletas, consultar refinanciación de deudas y cancelación de cuentas en las sedes de Capital, Metán, Tartagal y Orán. Para tramitar un turno, los mismos están disponibles en la web del organismo www.ipvsalta.gob.ar.

Permisionarios

Quienes también retornar a sus actividades son los permisionarios. El día viernes la Municipalidad de Salta autorizó a más de 700 permisionarios de estacionamiento medido a retornar a sus labores desde este 18 de mayo, quienes deberán usar en forma obligatoria guantes, tapabocas y contar cada uno con alcohol en gel. Los horarios serán de 7 a 19, en dos turnos. Aquellos trabajadores mayores de 60 años o con discapacidad, pertenecientes a grupos de riesgo, quedarán exceptuados de la medida con la posibilidad que algún familiar los reemplace.

Cementerios Municipales

Desde hoy también abren los cementerios municipales en Salta Capital. Los vecinos de la ciudad podrán visitar a sus seres queridos y realizar trámites administrativos en el horario de 8 a 19. A las oficinas sólo podrán ingresar hasta dos personas y en las zonas de mausoleos, nichos y tumbas se evitarán aglomeraciones. No se permitirá el ingreso de personas que no lleven el barbijo o tapabocas de protección, sin excepción.

ANSES

Si bien hoy debía retornar a sus funciones las oficinas de ANSES, en Salta no estarán abiertos al público. Desde Tucumán, el gerente regional de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Jesús Salim, informó que este organismo no reabrirá sus puertas mientras dure la pandemia o hasta que no tengan un protocolo lo suficientemente claro y cuidadoso para que no se generen aglomeraciones “ni riesgo de que la gente pierda el distanciamiento que se requiere para evitar los contagios de la Covid-19”.

Iglesias y Templos

Quienes también reabren sus puertas son las iglesias de todo el país, salvo las de Buenos Aires y la Capital Federal. Sin misas ni celebraciones religiosas con la presencia de fieles, se estableció un estricto protocolo sanitario para el ingreso de personas, con una capacidad limitada, sin agua bendita, entre otras disposiciones.

Finalmente, en el Boletín Oficial de este lunes el Comité de Emergencias de Salta habilitó al rubro de fletes y mudanzas a volver a la actividad, incorporándose dentro de los trabajos exceptuados dentro de la flexibilización de la cuarentena, pudiendo funcionar sobre sábados, domingos y feriados.