Villa "desconoció" al intendente de Aguaray y pidió ir a fondo con la intervención

El diputado manifestó que el hoy cuestionado Jorge Prado no es afiliado del Frente para la Victoria pese a reconocer que fue aliado de “Oso” Leavy en las últimas elecciones provinciales. No obstante, dijo que su pertenencia política, no cambia nada. "Tenemos que hacernos cargo”, expresó.

Luego que la Justicia Federal imputara al intendente de Aguaray, Jorge Prado, por el robo de 35 kilómetros de caños pertenecientes a la obra del gasoducto del NEA, el diputado de Rivadavia, Ramón “Rana” Villa, confirmó que la próxima semana será debatido en la Cámara Baja el proyecto de su autoría que propone la intervención del municipio.

Villa, uno de los referentes del Frente para la Victoria, en diálogo con InformateSalta, consideró que la resolución a través de la cual el intendente autoriza el enajenamiento o el saqueo de los caños del gasoducto constituye un hecho de gravedad institucional. “Esta situación es bastante grave constitucionalmente en cuanto al municipio porque su cabeza que es el intendente está cuestionado”, manifestó.







En el proyecto presentado a comienzos de marzo, el diputado solicitó el cese de las tareas del actual jefe comunal y que se designe en su lugar a un Comisionado Interventor, que cumplirá funciones hasta la asunción del nuevo Intendente Municipal que resultare electo en las próximas elecciones provinciales del año 2021.

Amigos electorales

No obstante, desconoció la pertenencia del ahora cuestionado intendente al espacio que representa pese a reconocer que fue un aliado en la campaña a gobernador de Sergio "Oso" Leavy. “Él fue parte del Frente de Todos pero no es afiliado a nuestro partido, en las elecciones se sumaron muchos partidos a último momento, que participaron con este sello partidario, él fue uno más de los que participaron a lo largo y ancho de la provincia”.







Sin embargo, aclaró que más allá de pertenecer o no al espacio, no hay motivo para no avanzar con la intervención. “No nos debe frenar que sea de nuestro sector, no se puede encubrir una situación que claramente está demarcada como un acto de corrupción, cuando este tipo de cosas pasan realmente me causa mucha tristeza porque en definitiva esto es una afrenta a la democracia y a la política en sí”.

Por la democracia y la política

Por último, insistió en que por el bien de la democracia, y de la política del país no hay que mirar para otro lado. “Tenemos que hacernos cargos y avanzar como corresponde, creo que los diputados de San Martín me van acompañar, y la Cámara en general porque mancha a la política toda y por supuesto a nuestra democracia, en ningún momento he dudado de su predisposición, a que esto se aclare y se avance como corresponde”.