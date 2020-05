Vendieron carne podrida al Hospital Materno Infantil y ahora denuncian deudas

Se armó la podrida entre el Hospital Materno Infantil y el frigorífico Brunetti. El conflicto se conoció públicamente cuando Franco Brunetti, dueño de la empresa de carnes, publicó una solicitada denunciando al nosocomio de una falsa acusación de proveer carne en mal estado.

Federico Mangione, gerente del Hospital Materno Infantil desde hace cinco meses, explicó que el problema inició hace aproximadamente dos meses cuando recibieron cajas de pollo en mal estado.







“Personalmente hago el recorrido por el hospital cada vez que llego, cuando paso por la cocina siento olor a podrido, pregunté de dónde venía ese olor y me dijeron que era del pollo. Hice la denuncia que corresponde, llamé a bromatología y pedí que tomaran las muestras correspondientes”, indicó en FM Cielo.

Mangione manifestó que en ese momento no hicieron la denuncia porque esperaban una explicación desde el frigorífico: “Suspendí automáticamente la provisión por parte de la empresa al no tener ninguna respuesta por parte de ellos. Yo no puedo dar de comer a los pacientes carne podrida. El informe de Bromatología dice carne en estado de putrefacción, tenemos las pruebas”.

La solicitada en cuestión, publicada por el propietario del frigorífico que lleva su mismo apellido, acusa al hospital de una duda de 4 millones de pesos. “La deuda que reclama Brunetti es del 2019 y con mi gestión estamos tratando de pagar todo lo que se debe. En mi opinión personal es una chicana. Está todo comprobado, cualquiera puede venir a pedir información porque no hay nada que ocultar”, aseguró.