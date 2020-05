Sonia Escudero justifica: “No está mal que un dirigente les diga que se asienten, forma parte de las luchas sociales”

Estas palabras pertenecen a la ex senadora Nacional, Sonia Margarita Escudero, quien se refirió a los últimos acontecimientos sucedidos en varias zonas de la ciudad. Consideró que el programa de Tierra y Hábitat se tiene que hacer cargo y brindarles soluciones desde la institucionalidad.

Sonia Margarita Escudero, senadora Nacional mandato cumplido e integrante del Foro de Observancia de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), opinó por FM Aries sobre las tomas de terrenos ocurridas los últimos días, en varias zonas de la ciudad, y sobre los dichos del gobernador Gustavo Sáenz, quien apuntó directamente a punteros políticos.

“A mí me parece muy mal cuando el gobierno usa un tono peyorativo la palabra político. Todo es político, las demandas sociales son políticas. Cuando hemos visto la cantidad de personas que se asentaron, no creo que estas personas sean fácilmente manipulables por los dirigentes, aquí hay una necesidad. Si algún dirigente les dijo vayan, ocupen, es probable. Eso no está mal porque forma parte de las luchas sociales cuando la sociedad no encuentra un cauce institucional que le de la respuesta”, dijo curiosamente en el programa Pasaron Cosas, de Canal 2.





En este sentido, consideró que el programa Tierra y Hábitat está en falta y tendría que denunciar a la gestión anterior si hay un déficit. “Tiene que empezar a denunciar a las personas que se robaron el dinero para el agua potable, para el saneamiento, para el alimentos a los Wichís, a los que se robaron el dinero para la compra de terrenos, los que se aprovecharon del Estado para el enriquecimiento personal y estamos viendo los gravísimos problemas sociales que ha dejado la cuarentena en Salta”.

Asimismo, consideró que no hace falta expropiar las tierras cuando el terreno puede llegar a mantener una negociación. “Aquí hay un problema de falta de planificación, Salta está creciendo de forma desordenada, ha duplicado en 10 años la superficie de ocupación, eso hace que toda la producción de servicios sea costosa, supere los recursos del Estado, entonces tenemos déficit por todas partes. Hay que hacer una planificación racional, hay que ver cuáles son las tierras aptas para viviendas”.