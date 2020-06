Coronavirus: El comercio teme no recibir el pago del medio aguinaldo

César Guerrero, del Sindicato de Empleados de Comercio, señaló que el tema será “complicado”, pensando en que ya lo es la liquidación de los sueldos. Con un buen ánimo tras la reapertura de la actividad, siguen atentos la situación en el norte, esperando que no se deba dar marcha atrás.

Al estar cerca de cumplirse el mes desde que se habilitó el comercio en la Provincia de Salta, en el marco de la flexibilización de la cuarentena, desde el Sindicato de Comercio vieron con buenos ojos las semanas que pasaron, esperando poder seguir con las puertas abiertas, pero anticipando una situación complicada por el pago próximo del aguinaldo.

InformateSalta dialogó con César Guerrero, titular del Sindicato, quien hizo un balance de estas semanas en las que se reactivó el rubro. “Fue muy positivo, descomprimió muchísimo a ambos sectores, el de los empleadores y el de nuestros compañeros, que estaban en la incertidumbre de no saber qué iba a pasar”, reflexionó.

A esto agregó que el hecho que se haya reactivado el comercio “hizo muy bien, de no vender nada y que comenzó a moverse en el centro, habla bien de que esto se tienda a componer, aunque falta algo importante, el dinero en el bolsillo de los salteños”, reconoció. No obstante fue optimista que “a medidas que salgamos de esta situación, será importante que el comercio siga con las puertas abiertas; Dios no quiera que ocurra algo que debamos volver para atrás, nos preocupa la situación en el norte”, espetó.

Dicho esto sumó otra cuestión que se avecina, que será el pago del aguinaldo de mitad de año. Sobre el tema, Guerrero se sinceró anticipando que “será una situación difícil, así como lo fue pagar los sueldos, tanto de marzo como de abril, ahora se está con el de mayo, algunos todavía no liquidaron el de abril, algunos esperan la ayuda del Gobierno… será una situación complicada y debemos hacer todo para que, de alguna u otra manera, se concrete el pago”, sentenció.

Horario comercial

En la tarde de este miércoles, el Concejo Deliberante de Salta buscará aprobar un proyecto que quiere establecer el horario corrido para el comercio en la Capital, de 9 a 19 horas, de lunes a sábados. Sobre la iniciativa, Guerrero comentó que fueron invitados por el Concejo a analizar el tema previamente donde “nosotros dejamos sentada nuestra posición que el horario debería ser de 10 a 18, seguramente tiene mayor injerencia la propuesta de la Cámara de Comercio, lo cual no quiere decir que el compañero va a trabajar 10 horas, quedaría en la ordenanza establecido que se debe respetar la jornada laboral”, explicó.

No obstante, el titular del Sindicato planteó que el horario corrido “no sé si será para siempre, desde el primer momento en que presentamos un protocolo, nuestra propuesta era que se debía atender” bajo esa modalidad. EL argumento fue que, desalentándose desde las autoridades sanitarias el uso del transporte público y con nuevas actividades flexibilizadas, la idea del horario corrido sirve “para no aglomerar gente en las unidades, pedíamos que en el tiempo de la cuarentena, o por el periodo invernal, se establezca para evitar contagios de enfermedades estacionales, sumado el peligro del coronavirus”, concluyó.