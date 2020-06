Cancelan el viaje de un salteño que necesita regresar a ver a su madre

Agustín, joven estudiante salteño que tenía todo listo para volver a la provincia desde Córdoba deberá seguir esperando para viajar. Ayer al mediodía la empresa de colectivos donde compró su pasaje le informó que la salida se canceló. Él necesita regresar para acompañar a su madre, una persona mayor que está sola en Embarcación.

En diálogo con InformateSalta, contó que el motivo que le dieron es que desde la Provincia les dijeron que por el momento no tienen capacidad hotelera gratuita para recibir más personas repatriadas.

“Mi miedo es que los días pasen, el virus avance de una forma notoria, Dios y la Virgen quieran que no, pero está entre las posibilidades, y que cierren la provincia y nos va a dejar colgados no solo a mí, sino a 43 personas más”, dijo.

En este sentido, agregó que la empresa les comunicó también que les avisará con un día de anticipación cuando pueden viajar. “No tenemos fecha de confirmación, y encima nos van a avisar un día antes del viaje. Mi mamá me mandó un audio llorando, de situación de tristeza porque no sabe qué va a pasar conmigo”, expresó.

Si bien resaltó que en Córdoba en materia de seguridad y salud se actúa cumpliendo a rajatabla con los protocolos, hay muchos casos y teme que de contagiarse no podrá volver a ver a su mamá en un muy largo tiempo.

“Si a mí me agarra el virus, yo tuve principio de asma de chico, soy muy alérgico, ponele que el Coronavirus me deje mal, cuanto tiempo va a ser el que yo no pueda verle la cara a mi mamá. No sabemos a nivel medicinal cuánto tarda en irse el virus”, manifestó.