Se busca: Olvidó el peluche de su hijo en el colectivo y ofrece recompensa

Desconsolada por la pérdida del peluche de su hijo, que olvidó ayer, cerca de las 19 horas, en el interior del corredor 6B, una madre lanzó un llamado a la solidaridad a través de las redes sociales para recuperarlo y ofreció una recompensa a quién lo encuentre.

La mujer contó que extravió el oso al bajar de la unidad en calle San Martín entre las dos peatonales. “Alguien que haya subido y lo alzó por favor que lo devuelva. Volví al control y ya no estaba, tiene que haber sido una persona que viajaba en el colectivo o que haya subido después”, sostuvo.

“Estamos muy tristes, por favor si lo ven comuníquense conmigo”

Conmovida, explicó que su pequeño hijo tiene una estima muy fuerte al peluche, y mostró una serie de fotos que dan prueba de ello. “Mi bebe tiene un gran apego a él y lo lleva a todas partes, no me digan que compre otro igual porque es de la feria y no vi otro parecido”, comentó.

Por último, brindó características del oso. “Tenía una camiseta mangas largas azul oscuro con el escudo de boca”

Aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse con ella al: 3876051646