Para la Unión Industrial de Salta, el panorama de las empresas es desalentador

Iniciando la etapa de distanciamiento social, en Salta el 80% de las industrias más grandes ya volvieron a la actividad, muchas asociadas al sector agroindustrial que vienen cumpliendo con los ciclos productivos de cosecha, de procesamiento, ya están prácticamente con las actividades normalizadas.

Respecto a las industrias esenciales, alimenticias y de bebidas, no tuvieron paralización respecto a la producción, sin embargo la capacidad productiva normal se redujo a un 50% a la situación anterior a la pandemia, debido a los protocolos y al distanciamiento social de los empleados. También hubo una reducción respecto a los trabajadores que representan el grupo de riesgo, esto reciente la capacidad productiva.

InformateSalta dialogó con la presidenta de la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini, quien se refirió a la crítica situación del sector debido a la pandemia. “Las industrias más pequeñas vieron más ralentizada la vuelta a las actividades debido a las dificultades que tienen para poder obtener un capital de trabajo para tener materia prima para la producción. La disponibilidad de capital de trabajo que hubo respecto a las entidades financieras y bancarias sólo estuvo destinada al pago de sueldos, no hubo una línea crediticia accesible para capital de trabajo”.

La situación es muy compleja para muchas empresas principalmente porque no cuentan con un capital de trabajo para abastecerse de materia prima y reactivar la producción. Muchas de ellas no pueden volver a abrir sus puertas y decidieron cerrar de manera definitiva. Si bien están disponibles los ATP, si la empresa no vuelve a producir, no tiene fondos para cubrir el porcentaje del sueldo que le corresponde.





“La situación para adelante es muy compleja, entendemos que va a ser grave para muchos, sobre todos para las más pequeñas que no tienen ningún tipo de financiamiento. Ni hablar del pago de haberes, si bien hay una ayuda directa por parte del estado, requiere que el empleador cubra un porcentaje. Ahora se aproxima el pago de aguinaldo, y muchas ni siquiera terminaron de pagar mayo”, manifestó Bibini a InformateSalta.

De manera general, se advierte una reestructuración laboral, “muchas empresas debieron optar por la reducción en la capacidad productiva, dentro del régimen del artículo 223 bis, por el cual muchos de los trabajadores se encuentran suspendidos por causas económicas, no han vuelto a trabajar. Es una situación de incertidumbre que se mantiene y posiblemente en los próximos meses pueda haber una reducción de mano de obra más evidente. Actualmente no hay despidos porque hay mecanismos intermedios por ley, como las suspensiones por causas económicas, una garantía horaria respecto a la reducción en las jornadas laborales”.





Son muy pocas las empresas que accedieron a las líneas de crédito y financiamientos, por un lado, porque temen endeudarse con créditos que no saben si los van a poder pagar en el futuro, y por otro lado porque no cumplen con todos los requisitos.

Lo que se pretende desde la Unión Industrial de Salta es contar con una línea de financiamiento más a largo plazo, con cierta previsibilidad, de manera que uno pueda comprar insumos para poder poner en marcha la producción. Esto es algo que hoy no está disponible, ni hablar en el mercado local de salta, las empresas locales no pueden acceder a financiamientos para capital de trabajo.

“El panorama es muy desalentador. Estamos trabajando a nivel regional, teniendo en cuanta la flexibilización que tenemos por no encontrarnos en el foco de la pandemia, propusimos al gobierno nacional un diferimiento impositivo de los aportes y contribuciones que venimos pagando por el plazo de un año y de esta manera poder financiar a una tasa de interés del 9%, y así crear un capital de trabajo automático para poder inyectarlo en las empresas”, detalló.

Por otro lado, los industriales solicitaron al gobierno una tasa diferencial de las líneas bancarias que hoy se están ofreciendo. “Hoy la tasa de interés al 24% es irreal ya que cuando uno termina de pagar todos los impuestos, los sellados, termina pagando una tasa del 40% lo que hace prácticamente inviable que una empresa asuma esa obligación. Ya sabemos que Salta y el NOA es una zona postergada hace años, todos los gobiernos prometen que van a tener diferencial respecto de los impuestos, pero las soluciones nunca llegan” concluyó la presidente de la Unión Industrial de Salta a InformateSalta, Paula Bibini.