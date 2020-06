Brunetti, en la mira: El caso por la venta de carne podrida espera su dictamen final

En el mes de mayo se conoció la denuncia del Hospital Materno Infantil por haber recibido carne en mal estado por parte del Frigorífico Brunetti. Desde entonces se desencadenó una serie de episodios legales y de investigación para esclarecer el caso, que también se vio salpicado por supuestas deudas preexistentes y el prontuario de causas que pesan sobre el frigorífico.

En la jornada de ayer se confirmó que la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a Francisco Brunetti, por fraude en perjuicio de la administración pública y delito contra la salud pública, en concurso ideal, por la venta de carne en mal estado al nosocomio.

En este sentido, el acusado no asistió a la audiencia de imputación fijada para la jornada de ayer. En tanto, el gerente del nosocomio, el Dr. Federico Manggione confirmó que a él también le tomaron declaración, en un contexto incómodo: “Fueron a mi casa, sentía que el imputado era yo”, señaló ante FM Aries.

Profundizando acerca del estado de la causa, Manggione explicó que todas las presentaciones correspondientes están hechas: “Me pidieron el expediente con los exámenes bromatológicos. Allí, Bromatología dice que la carne no estaba apta para ser consumida”.







Así como lo confirma el médico, luego de efectuada la verificación de aptitud para consumo por parte de Bromatología de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Gobierno de la Provincia, se determinó que no era apta, lo que conlleva a un perjuicio al patrimonio del Estado provincial al exigir los pagos de mercaderías sin que la contraprestación exigida haya cumplido los estándares requeridos para su entrega en un establecimiento público de salud.

Al ser consultado acerca del proceder del frigorífico, el gerente del Hospital Materno Infantil manifestó: “Al apriete lo sentí con la publicación de la solicitada”, haciendo referencia a la publicación de Brunetti aduciendo deudas por parte del nosocomio.

Para finalizar, Manggione explicó que debió buscar otros proveedores ya que no volverá a tener relaciones comerciales con la firma Brunetti. “El frigorífico no provee nada al hospital, ahora con las acusaciones de la fiscalía nos pidieron los papeles para terminar y hacer un dictamen final. No puedo seguir comprandole carne a ellos”, finalizó.