200 años de la muerte de Manuel Belgrano, un ejemplo de convicción, de unión y de humanismo

La vida nos deparó ser testigos de una fecha especial: este 20 de junio los argentinos conmemoramos el Bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, héroe de la independencia y prócer de la Nación, del cual su legado nos sigue sorprendiendo y que nos invita a una reflexión sobre el país que nos legó, del cual debemos seguir construyendo.

En esta ocasión InformateSalta dialogó con Jorge Amado Skaf, presidente del Instituto Belgraniano de Salta, para indagar sobre los valores más importantes del general y su importancia en nuestra historia. En primer lugar, Skaf hizo hincapié en que “tantas veces hablamos de Belgrano y los historiadores decimos que siempre descubrimos cosas nuevas, facetas, cuando uno lo estudia en profundidad pareciera que no se agota, por la valía que tuvo y aún tiene”.

¿Qué nos falta aprender? “En la escuelas lo recibimos como el creador de la Bandera y quien encabezó la campaña al Paraguay, pero no profundizamos en su bagaje, su capacidad, era un gran políglota, fue traductor, fue un fisiócrata, el primer gran economista y también ecologista porque le daba mucho valor a la tierra, al cuidado del medio ambiente”, enumeró el doctor sobre algunas de las tantas facetas del héroe, sumando que “fue uno de los actores fundamentales de 1810, con ideas claras y fuertes, y que con Mariano Moreno fueron el motor de esta revolución y de la independencia que vendría”.

Sin embargo, lo que le presidente del Instituto destacó fue el humanismo de Belgrano. “Recordemos que tras el triunfo de Salta, precedido por Tucumán, Belgrano hace jurar a Pío Tristán no volver a tomar las armas contra esta Patria, ese sentido suyo, de homenajear a ‘vencedores y vencidos’, muestra su humanismo y su valía”, indicó como ejemplo sumando otro: “Cuando cuidaba su tropa no dormía de noche, a paso lento en su caballo recorría sus tropas, les levantaba el ánimo, eso muestra que no tenía pretensiones más que ver a su Patria libre”.

“Cada vez que debía entrar en combate, siempre decía ‘maldita guerra que desune y desangra a los hermanos’; no era un hombre de violencia, era profundamente cristiano, humanista”.

Por otra parte, Skaf resaltó el trabajo conjunto emprendido entre José de San Martín, Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano por la libertad de estas tierras. “Si no hubiera sido por la mancomunión de esfuerzos, no habrían podido lograr la independencia; Belgrano con sus triunfos, estancó las ambiciones de los españoles; ahí Güemes los sorprende una y otra vez al enemigo que intenta entrar, pero nunca más pudieron avanzar hacia el sur”, explicó.

Es aquí la misión del Instituto de dar a conocer todas estas lecciones y virtudes, tarea que también se ha visto complicada por la pandemia del coronavirus. “No escapamos de la situación actual, es más meticulosa la misión de difundir la historia, con las escuelas que no están funcionando normalmente, pero jamás dejamos de comunicar por todos los medios posibles, como los electrónicos por ejemplo, buscamos mantener viva esa llama motiva que no se agota al ser de un hombre extraordinario”, sentenció.

Consultado cómo sería el mejor homenaje que los argentinos y los salteños podríamos hacerle al prócer, Skaf concluyó: “Hagamos de cuenta que nos están observando, en este caso Belgrano que observa nuestra acciones, gestos, actitudes, en el mejor sentido debemos tratar de actuar como a él le hubiera gustado, no dañando al prójimo, respetando las ideas, en estos tiempos de crisis el ejemplo belgraniano es la templanza, ser fiel a los valores y la mancomunión de esfuerzos”.

“La historia nos demuestra que Belgrano, Güemes y San Martín eran amantes de la independencia de su Patria y sus vidas no terminaron llenas de pompas, en el caso de Belgrano, murió pobre y muy enfermo”.