Límite con Bolivia: “Estamos muy preocupados por la situación de las fronteras”

Lo señaló el gobernador Gustavo Sáenz tras su viaje a Salvador Mazza, donde hay miedo por el acecho del coronavirus desde el país lindero. Reafirmó su pedido a Nación de más efectivos en la zona y reprendió a los salteños por no estar usando el barbijo.

Hay un miedo latente en la zona limítrofe del norte salteño, respecto a la situación sanitaria que se está registrando en Bolivia, más precisamente ante la amenaza de que el coronavirus pueda ingresar a esa parte de la provincia a través de los pasos ilegales en la frontera argentina-boliviana.

El gobernador Gustavo Sáenz viajó este jueves al norte de la provincia donde, entre una serie de actividades, estuvo por Salvador Mazza donde analizó la situación en el límite internacional entre territorio salteño y el país vecino.

“Estamos muy preocupados por la situación en la que se encuentran las fronteras”, sentenció el mandatario tras su balance del viaje, agregando que la situación “me preocupa y mucho, nosotros tenemos la característica de ser una provincia que limita con tres países y con seis provincias, (con) esas características en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, debemos tener los controles necesarios para que podamos garantizar la salud de la gente”.

Dicho esto recordó que le solicitó al presidente Alberto Fernández más control con las fuerzas de seguridad en la frontera, para controlar el tránsito ilegal de personas. “Estoy todos los días peleando y luchando para que nos acompañen a través de Gendarmería, las fronteras son muy grandes, hay muchos pasos clandestinos, la situación es alarmante en Bolivia, siempre los bolivianos han venido a atenderse a nuestro país porque les brindan atención gratuita, entonces nos preocupa y nos pone en una situación de alerta”, aseveró.

Pensando en el panorama que presenta Bolivia y agradeciendo que en Salta los índices epidemiológicos por la pandemia se mantienen estables, Sáenz llamó a los vecinos a mantener la guardia. “Muchos no entienden que esto recién empieza, la gente no se da cuenta que para lograr ese equilibrio difícil entre la salud y la economía para que todos puedan trabajar, lamentablemente veo mucha gente sin barbijo (o) que no respeta el distanciamiento”, reprendió.

Ante esta falta de respeto a las normas pidió no descuidar las medidas de seguridad sanitarias. “La gente debe de entender que este no es un resfrío común, lamentablemente no existe vacuna, salgan de sus casas si es necesario, esto puede cambiar de un día para el otro”, concluyó.