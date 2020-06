Reclamos en Palau: “Están haciendo un vaciamiento de la empresa”

En diciembre del año pasado informamos acerca de los reclamos de los trabajadores de la planta de Agua Palao de Rosario de la Frontera por el atraso en el pago de sueldos. Pasaron los meses y la situación se fue complicando cada vez más. Los trabajadores temen perder la fuente laboral.

“La situación ya pasó a ser más que crítica, desde diciembre nos vienen pagando la mitad del sueldo, ahora también nos adeudan el aguinaldo. Las expectativas que tenemos como empleados son nulas, solamente recibimos los ATP del gobierno. La empresa argumenta que no tienen dinero. Hasta el viernes estuvimos produciendo, hoy ya no porque nos habían prometido pagarnos hasta la semana pasada pero no hubo ninguna novedad”, dijo Alberto Rivadeo en InformateSalta.

De acuerdo a lo que manifestó el trabajador, son 14 obreros afectados “y detrás de cada trabajador hay una familia. Durante la cuarentena estuvimos trabajando normalmente, pero no contamos con obra social ni con ART, tampoco con los aportes jubilatorios. Tememos que hasta nos hayan dado de baja en ANSES. Hay compañeros con antigüedades de hace 30 años, si bien las otras empresas que tenían la concesión sí hicieron aportes, PALAU no lo hizo”.







Eduardo Noman, Luciano Di Tella y Luis “Loro” Giacosa son los empresarios señalados como responsables de la empresa. “No dan la cara. En la planta tampoco hay insumos, sacamos la conclusión de que prácticamente están planeando el vaciamiento de la planta de Rosario de la Frontera, hasta despintaron el nombre de la pared. Estuvimos en Salta y sabemos que ahí tienen récord de ventas de agua, no puede ser que acá no puedan vender”.

Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Industria de Agua Gaseosas y Afines (SUTIAGA), el delegado Fabián Vargas explicó: “Ya hace prácticamente un año venimos haciendo reclamos en el ministerio de trabajo por el tema del atraso en el pago de los sueldos, después se empezaron a pagar en cuotas. También se viene reclamando por la falta de ropa de trabajo, elementos de seguridad, pago de obra social, pago de aportes patronales, ART. Las deudas son de aproximadamente $150 mil por cada trabajador, de marzo, abril, mayo, junio y el aguinaldo”.

La sensación de los trabajadores es de desidia y abandono. Ahora denuncian que también despintaron el nombre de la pared de la empresa. “El ministro de producción Martín de los Ríos se comprometió a venir a ver cuál es la situación pero hace un mes que no tenemos ninguna respuesta. Nos sentimos totalmente abandonados. El gerente de la empresa dijo que hasta el viernes nos iban a pagar una parte de lo adeudado, pero hasta ahora no hubo ninguna novedad”.