Jujuy: Denunciaron a dos policías por cruzar a Bolivia y prohibieron el consumo de hoja de coca

Sigue la preocupación en la provincia de Jujuy tras el brote de contagios que se han registrado en los últimos días, situación que ha llevado entre otras medidas, al retorno de la fase 1 de la cuarentena estricta, a fin de evitar la circulación del coronavirus entre sus habitantes.

En medio de los nuevos casos que se van confirmando, el Gobierno jujeño procedió a la denuncia de dos policías, a quienes señalan como el origen de 22 uniformados infectados, como así se investiga si cruzaron a Bolivia "por hojas de coca".

Según la información que comparte el sitio Cadena 3, el gobernador Gerardo Morales denunció ante la justicia provincial a dos efectivos policiales que contrajeron la enfermedad, provocaron una ola de contagios y se investiga si la transmisión se produjo en el marco de un presunto contrabando de hojas de coca.

La demanda penal se efectuó contra dos oficiales de la Policía de Jujuy, quienes contrajeron coronavirus y hasta la fecha provocaron una serie de casos de COVID-19 en la provincia, que alcanzó en esta jornada los 47 casos positivos. “No tenemos la certeza que no hayan cruzado la frontera (con Bolivia) o que no hayan comprado coca en algún lugar y se contagiaron, que es otra de las hipótesis”, indicó el funcionario quien resaltó que “hay un par de horas que no sabemos qué ha pasado”.

Cabe señalar que la denuncia fue asentada en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, mientras que se extenderá la misma en los fueros federales, “porque es bastante grueso el problema que tenemos”, dijo el gobernador, al detallar que ya son 22 los efectivos policiales infectados de coronavirus.

Durante el informe diario del Comité Operativo de Emergencia (COE), el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, dijo que se realizó una “investigación interna” y se estableció una denuncia penal “para deslindar las responsabilidades”.

Prohíben la venta de hojas de coca

“Dicté un decreto que dice que el que contrabandea o introduzca hoja de coca a Jujuy, va a tener la multa de $40 mil a $340 mil y también tipificamos la situación de riesgo epidemiológico, quien realiza esa actividad pone en riesgo vida”, comunicó el gobernador Gerardo Morales y publicó Nuevo Diario.

Asimismo, el mandatario solicitó a las fuerza de seguridad absoluto control de la frontera con Bolivia para que no ingresen cargamentos. En esa línea, pidió que se cierren los kioscos de venta de coca de La Quiaca, “porque eso está generando el cruce”.

Finalmente, Morales se refirió a la importancia de la legalización de las hojas de coca y afirmó que se trata de la solución a los diversos delitos y problemas que se generan en torno a este producto. “Hay una razón sanitaria para legalizar la importación de la coca”, afirmó y se dirigió a los legisladores nacionales, a quienes instó a pelear por la medida.