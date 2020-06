Solo el 22 % de docentes salteños trabaja correctamente en la nueva escuela debido a la conectividad

Eloy Alcalá,dijo por CNN Salta -94,7 MHZ que desde hace semanas vienen los distintos gremios trabajando con el Ministerio de Educación en la elaboración de un protocolo que les permita volver a clases a los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, por el cual ya también se terminó un protocolo para que pueda cada institución contar con dos administrativos y maestranza, pero esto no significa que todas las escuelas volverán sino que lo harán aquellas que además cuenten con agua potable y condiciones edilicias en general.

"Venimos trabajando con el Ministerio de Educación en un protocolo para la vuelta a clases pensando en los chicos primero, a ver si era posible de que se incorporen ya los últimos años de nivel primario, el 7° Grado y el último año del nivel secundario que son los alumnos que no tienen posibilidad de recuperar porque están cambiando de nivel educativo, pero no pueden volver los chicos si no tenemos los administrativos ni el personal de maestranza así que ayer ya salió protocolo para que dos administrativo vuelvan en lo que queda del mes de Junio, martes y jueves, julio (martes, miércoles y jueves) tres veces a la semana siempre y cuando la escuela cumpla el tema edilicio, porque hemos tenido denuncias, sobre todo en el interior de la provincia y en algunos parajes, donde no hay agua, entonces hay que hacer perforación de pozos" explicó.

Respecto a las ordenanzas remarco que de existe muchas que están dentro de los grupos de riesgo así que debe hacerse un reemplazo y para ellos

"Es un tema preocupante ya de hace mucho tiempo, hemos detectado que dentro del personal de ordenanzas tenemos cerca de 550 agentes que están dentro del grupo de riesgo que también se lo tiene que reemplazar, en total en la provincia estamos hablando de 2500 cargos aproximadamente entonces la vuelta a las escuelas ha quedado supeditado a que solamente van abrir aquellas escuelas que cuenten con las condiciones que estamos exigiendo.

"Hasta el día jueves van a llegar los giros o cheques para los directivos para que puedan comprar todos los artículos de limpieza que se necesitan y al mismo tiempo también los directivos también tienen que informar al ministerio de Educación sobre las bacantes que tienen las instituciones educativas y las condiciones edilicias primordiales" continuó.







Vuelta en septiembre

El Secretario General de Amet explicó en "La mañana de la CNN Salta" que la vuelta al colegio de 7° y 5 ° año de secundaria fue reprogramada para septiembre debido a que ahora se empezarán a tomar exámenes de terminalidad de carreras. Adelantó además que en Agosto se trabajará en un protocolo para los exámenes regulares y previos.

"La vuelta de los chicos a la escuela estaría para septiembre si es que las condiciones en cuanto a la pandemia en nuestra provincia se mantienen en las condiciones que estamos ahora. Por curso no más de 10 o 15 chicos. Se viene una nueva escuela, se viene trabajando a nivel nacional,

La nueva escuela y la conectividad

Alcalá explicó que es fundamental que en la provincia se optimice la conectividad, ya que en este tiempo se marcó la desigualdad teniendo en cuenta que solo el 22% de los docentes puede trabajar correctamente de manera virtual por un internet deficiente o por la falta del mismo.

"Le pedimos a la provincia mejoren conectividad. Porque en este tiempo de trabajo a distancia que vinieron realizando docentes, padres y alumnos ha sido muy desigual , hay docentes que han podido trabajar otros no. El tema de conectividad es clave.

Continuó en este sentido "Esta bi-modalidad que se plantea para la nueva escuela tienen tramos que van a ser presenciales y otros a distancia. Esto ya se está trabajando a nivel nacional, nosotros como gremios a nivel nacional ya lo estamos trabajando y seguramente se van a revisar contenidos y diseños curriculares y se van a priorizar algunos contenidos y vincular el año lectivo 2020 con el 21. Creo que los padres, alumnos y docentes se tienen que ir acomodando a esta nueva escuela, que seguramente se va quedar por algunos años hasta que el tema de pandemia pase en nuestro país. Hay mucho que hacer, hay que trabajar con planeamiento educativo" concluyó.

Por último informó que se ha solicitado que cada institución emita un permiso de circulación para que los alumnos que estén por rendir exámenes o cuando deban volver a clases en septiembre pueda acceder al transporte público de pasajeros.