Tartagal decide cuarentena obligatoria con flexibilizaciones para alimentos y salud

En la última hora del martes, se confirmó en la ciudad de Tartagal el primer caso de coronavirus, siendo su portador un profesional de la salud el cual ya se encuentra aislado, situación que ha llevado a la Municipalidad a resolver el retorno de la Fase 1 de Cuarentena estricta en la ciudad norteña.

Al respecto, en diálogo con VideoTar, el intendente Mario Mimessi habló sobre el primer caso de COVID-19 asegurando que “sabíamos que era cuestión de tiempo para que pase, estando rodeados por Orán, Mosconi, Salvador Mazza, donde ya tenían casos, esto era de un día para otro que suceda”.

🔺 Por el 1° Caso Positivo de COVID 19, Tartagal vuelve a la etapa inicial de la Cuarentena Atención de comercios con... Publicado por Municipalidad de Tartagal en Miércoles, 24 de junio de 2020

Con respecto a la fase 1, explicó: “En Tartagal está todo prohibido, desde las 8 de la mañana está todo prohibido salvo los negocios de abastecimiento de alimentos, como ser supermercados, panaderías, carnicerías y afines, hasta las 16 horas”.

“Solamente pueden abrir negocios de alimentos y las farmacias, que tienen que ver con la condición sanitaria”

Dicho esto Mimessi dijo que no hay una fecha límite para salir de la fase 1. “¿Hasta cuándo será? No lo podemos definir, será la gente de Salud que se encargará de las medidas necesarias” e indicar hasta cuándo deberá extenderse. “No es grato decirle a los vecinos que no podemos trabajar, pero son las medidas de prevención para que no nos contagiemos”, reconoció.

En cuanto a los bancos, Mimessi dijo que no teniendo potestad sobre ellos, esperarán a definiciones de Provincia. “Sabemos que estamos próximos a cobros, no es positivo tener las colas de estos últimos tiempos, vamos a esperar directivas y decisiones de la Provincia”, espetó.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional 4, comisario Marcelo Armella, dijo que “estamos ante una situación nueva, pero ratificamos el compromiso de las medidas tomadas de control (…), vamos a incrementar nuestra presencia en operativos, vamos a limitar la circulación vehicular desde otras localidades, redoblaremos el trabajo del personal”.

Finalmente se hizo un pedido especial a los vecinos para que puedan resguardarse y cumplir con todas las medidas preventivas, evitando salir de casa. “Que salga solo un integrante de la familia a hacer las compras, el que pueda hágalo para tres días así no salir, sino extremar las medidas de prevención, esto va a depender del cuidado de la sociedad”, concluyó Mimessi.