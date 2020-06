Control a los cigarrillos ilegales: “Se podrá sancionar, multar y hasta clausurar el negocio”

Con el fin de desalentar la comercialización de cigarrillos que ingresan ilegalmente al circuito comercial, el senador por General Güemes, Carlos “Kety” Rosso, presentó un proyecto que establece severas penalidades para quienes comercialicen productos del mercado informal, entre ellas, la clausura del local.

Al respecto InformateSalta dialogó con el senador quien amplió los detalles de su proyecto, señalando primeramente que busca “el control de comercialización sobre el tabaco, actualmente en los negocios se puede acceder a comprar un paquete de cigarrillos que pueden venir de la legalidad o de la ilegalidad, hay gente que hace todos los controles pertinentes para hacer un paquete y otros que no”.

Ante esta irregularidad, Rosso resaltó el peligro que significa esta realidad, dado que “los fumadores activos no saben lo que pueden estar consumiendo, y los pasivos no sabemos lo que estamos inhalando”. En vista a dicho problema “el Estado debe hacer los controles sobre los comercio, aquel (paquete) que se elabora de forma ilegal seguramente es más barato, no tendrá las inscripciones correspondientes, los aportes y esos recursos no van a volver en distintas iniciativas al Gobierno”, planteó a InformateSalta.

Por lo tanto vio necesario “hacer un control desde el Gobierno por la Dirección General de Rentas, facultando a ese organismo al que en el futuro lo reemplace en el control” a estos comercios.

Aparte del control, Rosso explicó a InformateSalta que en caso de descubrir expendio de mercadería ilegal “se lo sanciona y se lo multa, también se lo puede llegar a clausurar al negocio”, en vista a que estos puedan reiterar la infracción.

Finalmente el senador hizo hincapié en que la venta ilegal impide el regreso de recursos al Estado, perjudicando al productor de tabaco, sector que “como todos los del campo, se ha visto perjudicado” ante la pandemia del coronavirus, concluyó.