Coronavirus en Tartagal: “No salimos del municipio ni recibimos visitas de nadie”

El médico de nacionalidad Boliviana que contrajo coronavirus en Tartagal fue trasladado hacia el Hospital Papa Francisco tras presentar un cuadro de neumonía, si esposa aseguró que no saben cuál es el nexo epidemiológico.

“Estamos muy preocupados por la salud de mi esposo. Fue trasladado a Salta porque está atravesando un cuadro complicado, una neumonía atípica, sin embargo no necesita en estos momentos asistencia respiratoria”, explicó su esposa en diálogo con Video Tar.

En ese contexto insistió en que: “No me canso de repetir, somos extranjeros llegamos a Tartagal hace tres años y desde el inicio de la pandemia no hemos salido del país ni del municipio. No recibimos visitas, no tenemos familia aquí”.

FOTO ILUSTRATIVA







Coincidiendo con la información brindada por el Ministerio de Salud, donde se comunicó que aún se investiga el nexo epidemiológico. “Tiene 40 años y ninguna enfermedad preexistente, es un hombre sano que comenzó con un malestar general y al ser personal de salud se realizó el testeo, ahí nos enteramos”.

La mujer contó que ella también es médica y se encuentra realizando el aislamiento obligatorio junto a sus hijos en su casa. “Nuestros primeros hisopados salieron negativos, no tenemos síntomas. Estamos bien, me mantengo fuerte por mi esposo, las únicas comunicaciones que tenemos son telefónicas”.