Tartagal: "Sin dudas nuestro sistema sanitario no está preparado para un contagio masivo"

Sigue la preocupación en Salta ante la amenaza del coronavirus a nuestra provincia, ya sea desde el norte, desde las provincias linderas o incluso ante la actitud de los mismos salteños, contexto que lleva a tomar restricciones por las autoridades. Sin embargo y pese al esfuerzo incansable para estar listos ante cualquier complicación, en Tartagal reconocen no estar lo suficientemente preparados para afrontar un eventual brote de la enfermedad.

En diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- el intendente de esa localidad, Mario Mimessi, admitió esta dificultad. “Lo que este virus ha enseñado es que ha arrodillado a los países más poderosos del mundo, en el buen sentido a mostrar falencias sanitarias, y cometería una irresponsabilidad si digo que estamos preparados”, se sinceró.

No obstante, no desmereció el esfuerzo emprendido para tratar de estar listos lo mejor posible. “Hay un esfuerzo terrible de la parte sanitaria, en conjunto con la Municipalidad, con Seguridad, se montó un hospital de campaña, sala COVID en el hospital, pero entendiendo que hay un límite en la capacidad que pueda darle respuesta a un contagio masivo”, advirtió no sin antes sumar a este esfuerzo la colaboración permanente del Gobierno de la Provincia.

Dicho esto Mimessi sentenció que es prioridad procurar “que no haya un contagio que se vaya de las manos, porque nuestro sistema sanitario no está preparado para afrontar un contagio de gran magnitud”, manifestó.

¿Cómo está viviendo Tartagal tras identificar dos portadores del virus? “El temor que genera tener el virus ha hecho que haya un mejor entendimiento de la situación, en el entendimiento de las medidas no hubo problemas, pero sí hay una preocupación grande, se lo veía tan lejos y ahora está" en esa ciudad, concluyó en diálogo con “La mañana de CNN”.