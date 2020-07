Ahora ANSES reconoce que podría ampliarse el alcance del 3er pago del IFE

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, dijo que analizan la posibilidad de ampliar la cantidad de regiones que serán incluidas en un tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el programa que otorga $ 10.000 a trabajadores informales y desocupados afectados por el parate económico que generan la pandemia de coronavirus COVID-19 y las medidas de aislamiento social definidas para contrarrestarla.



Tal información ya había sido adelantada por InformateSalta, en la voz de la Ministra Figueroa, aunque salieron desde ANSES Salta a desmentirla.



Pero lo cierto es que una tercera ronda de la asignación extraordinaria ya fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, pero con menos beneficiarios y limitada a regiones que volvieron a la Fase 1 de la cuarentena, como el Área Metropolitana de Buenos Aires y Chaco, algo que ahora está siendo revisado.





Mientras, sigue el pago del segundo IFE, que alcanza a casi 9 millones de familias en todo el país, y más de 300.000 en el caso particular de Salta. Implica más de 3.000 millones de pesos que se inyectan a la economía local.







Definen detalles de un tercer pago

En principio se sabe que la intención oficial es reducir el universo de beneficiarios debido al alto costo que supone el programa para el Estado y el hecho de que la mayor parte del territorio del país está en fases de cuarentena más avanzadas, y menos astringentes, que las que transitan Buenos Aires y Chaco.



”Estamos evaluando no solo la situación de circulación comunitaria del virus, y ante los rebrotes, es muy impreciso decir ahora con certeza en qué ciudades habrá un tercer IFE porque el Presidente se propuso ayudar aquellas familias que están con una enorme dificultad y cuyas zonas tengan algún tipo de impedimento para reactivar sus economías locales”, dijo Raverta en declaraciones al programa Solo una vuelta más de TN.



Así, a los beneficiarios del IFE del Área Metropolitana de Buenos Aires y Gran Chaco pueden sumarse localidades que están retrocediendo en la cuarentena ante la detección de nuevos focos de contagio, como Jujuy que pasó de ser una de las provincias con mínima circulación del virus a empezar a registrar números relevantes de contagio.

“Por eso decimos que cuando finalice el segundo cronograma de pago, recién ahí vamos a poder hacer un planteo que no tenga que ver con hacer una foto del momento en que volvió a la fase 1, sino que tenga que ver con una película sobre la realidad que están viviendo estas ciudades y estas provincias argentinas”, agregó.

“Estamos evaluando la situación de circulación comunitaria del virus. Los cuatro días de fin de semana largo no va a haber pagos de IFE para que no salga mucha gente a la calle para buscar la plata en los bancos”, comentó Raverta, quien también mencionó cuál sería el monto del tercer desembolso.



“Todavía no pensamos en un monto distinto, aunque sí analizamos desde el punto de vista del impacto económico, porque esos $10.000 que las familias vuelcan en los comercios de proximidad a través del consumo resulta trascendental en las zonas con mayor impacto del coronavirus”, precisó la titular de Anses.