Testeos en Capital: La misión es encontrar el nexo de dos pacientes positivos

Mientras siguen aumentando los casos de coronavirus en Salta, desde el Gobierno anunciaron nuevas medidas con las cuales buscan evitar que los contagios se sigan propagando, siendo una de dichas acciones la realización de testeos en distintos barrios ubicados en la Capital provincial.

Ante la presencia de 2 casos en un conglomerado de barrios de la Capital, se implementará un plan estratégico de búsqueda para mitigar de forma integral los casos que puedan llegar a aparecer en las barriadas demarcadas.

En ese sentido el médico Bernardo Biella, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ-, amplió los detalles del operativo aclarando en primer lugar qué significa que no hay un nexo de contagio detectado. “Significa que en el interrogatorio de la fase epidemiológica, el quién anduvo, dónde anduvo, con quién y cuándo, no se logra encontrar un contacto que pudiera esclarecer dónde se contagió la persona, al no tener el contacto dónde se contagió esa persona, la idea es hacer la ‘pesquisa’”, aclaró.

“Como estas personas están en dos sectores de la Capital, se harán las ‘pesquisas’ en esas zonas, es importante encontrar el contacto para delimitar en dónde estuvieron esas personas, antes, durante y dónde se contagiaron”, puntualizó.

Algo que resaltó el profesional es que, una vez anunciados los días en los cuales el personal médico se harán presente por los barrios, “lo óptimo es que las personas permanezcan en sus domicilios, ahora se pasarán las novedades de cuándo y dónde se harán los testeos para pedirles (que) estén en sus domicilios y el equipo no deba volver en otro momento”, a fin de acelerar la toma de muestras.

“Lo ideal es evitar estar circulando hasta que se realicen los testeos”

Consultado nuevamente sobre qué debe ocurrir para confirmar que en Salta hay circulación viral del COVID-19, Biella ilustró que “si no encontramos el nexo, cuando aparecen distintos ciudadanos que tienen el COVID-19 pero no encontramos el paciente cero, el que originó el contagio, se habla de circulación comunitaria, entonces inmediatamente nos enteraremos todos porque se endurecerá la cuarentena”, comentó para concluir en “La mañana de CNN”.