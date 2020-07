Acusan ante la Secretaría de Trabajo al titular de un banco salteño por maltrato y violencia laboral

En la Secretaría de Trabajo se hizo presente una denuncia, por parte de una empleada al presidente de Masventas, José Humberto Dakak, por supuestos maltratos, acoso psicológico y violencia laboral. La denuncia se hizo con el apoyo del sindicato La Bancaria que nuclea a los trabajadores del rubro sosteniendo que existiría un “accionar violento, injurioso, agraviante, humillante, denigrante, intimidatorio y amenazante”, según cita el documento.

La empleada, por su parte, afirma haberse sentido “totalmente maltratada y violentada” por el titular del banco en una reunión que habrían mantenido, tras rechazar una reducción del 25% de sus salarios.

En el texto de la denuncia se da cuenta que el diálogo entre la empleada y el titular fue difícil desde el primer momento, donde el segundo le habría propinado distintas frase agravientes. “El dueño del banco soy yo”, “yo soy el que te paga”, “adentro del banco el dueño soy yo, no vos, tenela clara”, serían algunas de las frases recibidas y que la mujer aportó ante la Secretaría de Trabajo.







“Me dejó expresamente aclarado que no podía ejercer mi función gremial en dicha institución bancaria”, agregó la denunciante sumando que: “en todo momento se atentó contra mi integridad, avasallando mis derechos no solo como trabajadores sino también como persona, expresando en reiteradas oportunidades el contador que soy ‘una mentirosa, traicionera’ (…), pese a que en reiteradas oportunidades le solicité que me trate con respeto, hizo caso omiso a mi pedido y no obstante a dar concluida la reunión me expresó ‘y presentá otra notita diciendo el maltrato que te di, deberías estar pensando en el banco, no en vos’", según cita el documento.

“Mi salud psicofísica se ha visto afectada ante la situación vivida, menoscabando no solo mi vida laboral sino también social y familiar”, dijo la mujer quien al final, solicitó que la Secretaría pueda mediar para el cese del maltrato, discriminaciones y violencia laboral.

InformateSalta intentó comunicarse con la parte denunciada para dar a conocer su versión de los hechos, sin embargo, hasta el momento no obtuvo respuestas.