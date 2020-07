Fernández sobre Vicentin: “No ando con una chequera de expropiaciones; pensé que iban a festejar”

El Presidente sostuvo que evaluó mal la reacción social ante la medida. "Yo me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis", dijo.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que evaluó mal la reacción social que generaría la intervención de la cerealera Vicentin y aseguró que no es “un loco suelto” que anda “con una chequera de expropiaciones”.

“Cuando miro para atrás y me pregunto qué hice mal en Vicentin, veo que me equivoqué porque pensé que estaba más asumida la situación de crisis. Pensé que iban a salir a festejar. No pasó, empezaron a acusarme de cosas horribles”, explicó el Presidente en una entrevista con el programa Factor UV, por FM La Patriada.

En ese línea, señaló que ante la reacción negativa se quedó “esperando que alguien traiga una mejor solución”. “Pero nadie me la ha traído”, lamentó. Además, sostuvo que no quiere vivir en un país en que “cada decisión se convierte en un Boca-River” y afirmó que se mantiene “muy respetuoso de la propiedad privada”.

“Soy muy respetuoso de la propiedad privada. Pero el Banco Nación también es propiedad privada”, aseguró, defendiendo así el camino que siguió el gobierno nacional para intervenir la empresa Vicentin y proponer un plan de expropiación que parece haber quedado en el olvido por no tener el consenso suficiente en el arco político y la sociedad.