Por los incendios forestales, piden declarar la emergencia en la Patagonia

A través de sus redes sociales, el senador nacional Martín Soria, denunció que el Gobierno "recorta un 69% el Programa de Manejo del Fuego". La iniciativa propone más recursos para combatir el fuego, asistencia a damnificados y obras de reparación.

Los incendios forestales que afectan a gran parte de la Patagonia, por lo que el legislador presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz.

“Mientras (Javier) Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques patagónicos están en llamas”, denunció el legislador en su cuenta de la red social X.

El proyecto establece la declaración de emergencia en los territorios afectados y habilita al Poder Ejecutivo Nacional a destinar fondos extraordinarios, reforzar los recursos para el combate del fuego y coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios.