Conocida twittera manejaba borracha, chocó y su novio la tuvo que ir a buscar

En las últimas horas, el periodista Mauro Szeta dio a conocer a través de redes sociales, que la influencer libertaria y muy cercana a Milei, Eugenia Rolón "se llevó puesto un poste" tras lo que dio casi 2 puntos en el control de alcoholemia.

El hecho sucedió en Mar del Tuyu, en dónde la joven de 23 años fue vista realizando maniobras imprudentes con el auto, que derivaron en un choque contra un poste en la calle. Todo habría sucedido apenas minutos antes de las 10:00.

La Policía de la provincia de Buenos Aires le secuestro el vehículo y su pareja, Iñaki Gutiérrez, quien forma parte del aparato comunicacional del Gobierno, tuvo que ir a buscarla.

En el marco del Operativo Sol que lleva adelante la provincia de Buenos Aires, personal de tránsito procedió a hacer el secuestro del vehículo, un Honda Fit, luego de que el test de alcoholemia resultara positivo.