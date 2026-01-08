Precios más bajos y créditos a tasa 0%: Las opciones de enero para comprar un auto 0 km

Con expectativas de superar los 70.000 patentamientos, enero arrancó con un fuerte impulso en el mercado automotor. Para sostener ese objetivo, las terminales y concesionarias lanzaron una batería de bajas de precios, aumentos mínimos y planes de financiación a tasa 0%, con plazos que llegan hasta los 36 meses y montos elevados, especialmente en pickups y SUVs.

Según datos del sector, los precios promedio de los 0 km registraron subas cercanas al 1%, aunque algunas marcas aplicaron recortes puntuales.

Renault fue la excepción más marcada, con una baja promedio del 0,9%, acompañada por créditos sin interés para gran parte de su gama. Enero suele ser el mejor mes del año para las ventas, impulsado además por quienes postergaron la compra en diciembre para patentar el vehículo como modelo 2026.

En ese contexto, las automotrices optaron por distintas estrategias comerciales. Algunas priorizaron el precio, mientras que otras apostaron fuerte a la financiación subsidiada, con protagonismo de los créditos a tasa 0% que ya habían comenzado a expandirse en el cierre de 2025.

Dentro del grupo Stellantis, Fiat ofrece financiación sin interés a 24 meses por hasta $20 millones para toda su gama, mientras que Peugeot y Citroën mantienen planes de tasa 0% hasta 36 meses, con opciones especiales para modelos como el 208, 2008 y Aircross. Jeep, RAM y DS también se sumaron con créditos sin interés, con montos que alcanzan los $30 y $40 millones según el modelo.

Renault, además de ajustar precios a la baja, lanzó planes a tasa 0% a través de Mobilize Financial Services para modelos como Arkana, Kardian, Kwid, Logan, Duster y Kangoo, con plazos de entre 12 y 24 meses y montos que llegan a $25 millones. Varias de estas promociones también están disponibles a través de su tienda online.

Por su parte, Ford reforzó su presencia con financiación para la Ranger, que puede adquirirse con créditos UVA de hasta $47 millones o con tasa 0% en 18 meses. También hay planes sin interés para Territory, Maverick y Everest. Honda renovó sus créditos a tasa 0% a 12 meses para toda su gama mediante Banco Santander.

Finalmente, General Motors mantuvo las promociones vigentes en diciembre: Onix, Tracker, Spin, Montana, S10 y Trailblazer cuentan con planes sin interés a 12, 18 y hasta 24 meses, y el recientemente lanzado Chevrolet Captiva PHEV se puede financiar hasta $18 millones a tasa 0%.

Con este abanico de opciones, el mercado apuesta a que enero vuelva a consolidarse como el mes más fuerte del año para la compra de autos 0 km, combinando financiación accesible y precios contenidos en un contexto de alta competencia entre marcas.