Coronavirus en Salta: “Todo indica que hay circulación viral comunitaria en Capital”

Lo señaló a InformateSalta la intendenta de la ciudad, Bettina Romero, ante los casos cuyos orígenes no se han podido determinar. Llamó a los vecinos a no alarmarse, sino a reforzar las medidas de cuidado.

En medio de los nuevos casos positivos de coronavirus registrados en la provincia y las medidas dispuestas desde el Gobierno, desde la Municipalidad de la ciudad de Salta buscan trabajar articuladamente afianzando la prevención ante la propagación del virus, corroborando que es casi factible que el mismo ya esté circulando comunitariamente.

Así lo señaló la intendenta de Salta Capital, Bettina Romero, tras encabezar una reunión del COE municipal. “Todo indica que ya hay una circulación viral comunitaria, se han encontrado casos donde no se sabe el origen de esos contagios, por eso el gobernador instó a un mayor control con estos paneos barriales”, aseveró en diálogo con InformateSalta.

En vista de esta situación y ante los testeos en barrios de la ciudad capitalina, Romero señaló que “desde el Comité vamos a acompañar estas medidas”. Del mismo modo sentenció que “los salteños deben saber que no hay que bajar la guardia, le hecho de que haya circulación del virus no es cuestión de alarmar, pero sí de tomar conciencia que hoy más que nunca, el que no debe salir, que no salga”, como así extremar las medidas de cuidado.

Sobre este punto y buscando ahondar en la prevención, comentó que “desde la semana pasada solicitamos a cada secretario de cada área que reduzca al mínimo las guardias, organizando a sus equipos, que todo empleado mayor de 60 o población de riesgo no venga a trabajar presencialmente, lo venimos haciendo desde el día 1 y ahora se reforzó”.

Por otra parte, adelantó que este martes tendrán “una reunión con el COE provincial, iremos a presentar un plan de acción para trabajar articuladamente con la Provincia, esta lucha para evitar la propagación del virus depende de un esfuerzo enorme”.

Finalmente y a diferencia de otras comunas, Romero manifestó que la Capital no se cerrará. “El virus ya está presente, la idea no es cerrarnos siendo cabecera (de la provincia), ¿cómo se puede dar la espalda a nuestros vecinos de otros sitios?”, concluyó.