Vuelven los reclamos contra EZD por "venta atada" de cigarrillos

Fue durante el mes de junio que InformateSalta se hizo eco sobre las irregularidades que habría estado realizando la distribuidora “EZD”, sobre la cual distintos lectores denunciaron la “venta atada” de cigarrillos, junto con otros productos o consumiendo un determinado valor para conseguir un paquete.

Pese al paso de los días vuelve a realizarse una denuncia de un lector. Se trata del mismo usuario quien el pasado 2 de julio relataba que fue a comprar un atado de cigarrillos, pero para obtener el mismo debía llevar otros productos sumando un total de $500.

“Fui la semana pasada a comprar cigarrillos a la sucursal que está en la zona sur, en barrio San Francisco y cuando terminé de hacer mi pedido, el chico me dijo que (tenía) que hacer una compra aparte de $500 de golosinas, sino no podía llevar los cigarrillos”, fue lo que manifestó en aquel momento.

Ahora volvió a ir a la sucursal donde no solo le practicaron la misma artimaña, sino que le subieron el costo de la venta atada. “Hoy fui a querer comprar de nuevo y me volvieron a hacer lo mismo, con la diferencia de que la última vez que fui, me dijeron que tenía que hacer una compra aparte de un monto de $500, y ahora volví y me dijeron que tenía que hacer una compra aparte de $800”, reclamó ante este medio.

Así este usuario compartió con nuestra redacción un audio que él grabó durante la compra, donde se escucha a quien sería el vendedor indicarle que, si no consume el monto que le exigen, no se puede llevar los cigarrillos. “La verdad es que no sé si están jugando o se están aprovechando de la gente”, aseveró.

Cabe recordar que desde Defensa al Consumidor habían reportado a InformateSalta que ya se habían hecho advertencias a esta firma sobre las irregularidades que estaría realizando, con la posibilidad de labrar una infracción si constatan que habrían vuelto a vender de forma “atada”.

Según supo este medio, se hicieron actas de constatación (advertencia) para verificar las denuncias recepcionadas por la institución, constituyéndose una advertencia al comercio en primera medida, aclarándose que si se procede a una nueva inspección y si el comercio repite la conducta, se labraría la infracción.