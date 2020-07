Esto no pasaba en Salta: Cómo vivieron el robo a mano armada en una licorería

Los asaltos a mano armada no pasaban en Salta, o por lo menos no de esta manera. Las cámaras mostraban delincuentes armados, y con la cara tapada. Cómo lo vivieron las víctimas.

Un asalto a mano armada como pocas veces visto, ocurrió en la noche del sábado, en un local ubicado sobre avenida Arenales, frente al barrio militar.



El asalto fue relatado por una de las víctimas quien, en diálogo con El Tribuno, aseguró que fueron dos o tres minutos interminables que dejaron en propietarios, clientes y empleados una sensación difícil de olvidar.



Ocurrió pasadas las 21 Hs. del sábado, cuando solo quedaban unos pocos clientes y el propietario se aprestaba a cerrar.



Nico, dueño del local dedicado a la venta de bebidas, dijo que a esa hora salió a la puerta del local para impedir el ingreso de nuevos clientes, ya que estaban cerrando.











El hombre relató: “Estaba de frente cuando se acercó un joven de unos 25 años, con barbijo aparentemente y me dice ‘qué promoción de cerveza tenés, mostrame’. Ahí le doy la espalda y entró por detrás mío.



Segundos después me amedrenta con un arma blanca y tras cartón llegó un segundo asaltante, con casco de motociclista y un arma de fuego en la mano. Estos jóvenes estaban muy nerviosos y gritaban a todos por igual, y nos encañonaban a cada instante”, expresó.



“Fueron segundos quizá, porque algunos clientes no entendían nada. Los alaridos de estas personas provocaban pánico y finalmente todos fueron reducidos a punta de pistola y cuchillo hasta que quedamos sobre el piso. Allí el joven que me tenía a mí amenazado con el arma me exigió el celular y el de mi empleado. Luego tomaron otro celular que es del negocio y vaciaron la caja; quizá con unos 15.000 pesos”.



Aunque parezca mentira, los delincuentes que estaban sacados, o muy nerviosos, no advirtieron que la pareja de uno de los clientes estaba afuera del negocio y ella al ver toda la situación a través de los cristales atinó a llamar a la Policía.

La secuencia que quedó filmada muestra la modalidad de asalto a mano armada. Uno de los delincuentes ingresa al local y reduce a los empleados y al dueño. Luego ingresa un segundo ladrón con un casco de moto, quien luego se encarga de sustraer la recaudación y celulares.



En moto 110 cc

Luego que obtuvieron el dinero y los celulares los delincuentes salieron raudamente y se fueron montando una sola motocicleta. Habían llegado en dos motos de 110cc y abandonaron una en la huida. No se sabe por qué razón.



“Por suerte no le robaron a los clientes ni les hicieron daño. Eso me dejó más tranquilo. Al fin y al cabo era solamente dinero lo que podíamos lamentar. Gracias a Dios la Policía llegó a los cinco minutos y el personal de seguridad a distancia también porque habíamos activado el alarma. No sé de verdad cuánto duró el asalto en sí, pero la sensación de vulnerabilidad es eterna.



Fue un gran susto y un llamado de atención para la seguridad”, expresó el dueño del local. La víctima dejó entrever que le pareció que lo ocurrido no era un robo más, sino una modalidad que parecía distante, algo que se mira por la televisión. En líneas generales el comerciante dijo que la suma sustraída rondaría los 20 mil pesos y que se trataba de la recaudación de un sábado especial, por la cercanía del Día del Amigo.





La investigación

El asalto fue datado cerca de las 21. Ingresó un llamado de alerta al Sistema de Emergencias 911, realizado por una mujer que manifesta que estaban robando en el local Cruz, al lado de un supermercado. Se trata de una vinoteca ubicada en Arenales y Juan Domingo Perón.



A la llegada de la Policía los delincuentes ya habían abandonado el lugar.



Al examinar la escena hallaron al costado del local una motocicleta color rojo de 110cc. Los testigos aseguraron entonces que los dos asaltantes se dieron a la fuga en una sola moto.



Consultada anoche una fuente policial, la misma informó a El Tribuno que hasta el cierre de esta edición no había novedades acerca de los delincuentes.



Divisiones especiales desde varios puntos y con tecnología aplicada en el rastreo buscan dar con el posible origen de los asaltantes, que quedaron filmados mientras cometían el delito de alta gravedad penal. La moto abandonada está siendo peritada, junto con las cámaras de seguridad de la zona.