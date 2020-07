Aclaran la situación de los trabajadores del Hotel Amerian que dieron positivo a COVID-19

El gerente del hotel Amerian, Ricardo Arangio, dio a InformateSalta su versión de los hechos, luego que trabajadores que dieron positivo a Covid-19 denunciaran que no fueron traslados al hospital Papa Francisco por falta de espacio. Aclaró que en realidad permanecen en aislamiento dentro del edificio por recomendación de la ART.

En este sentido, contó que el hotel comenzó a funcionar a principios de junio, recibiendo principalmente a mineros repatriados que tenían que cumplir cuarentena obligatoria, y con el mínimo de personal.

“El día viernes dio positivo un empleado de mantenimiento que realmente desconocemos el origen del contagio, puede ser en el hotel o puede ser afuera, porque siempre se trata de cumplir los protocolos y las medidas sanitarias. Se sintió con algo de síntomas, se fue al hospital y quedó internado. Le hicieron el hisopado y dio positivo”, detalló.

Tras la confirmación, decidieron pagarle a un laboratorio privado para que el resto de los trabajadores sean hisopados. “De los 22 trabajadores, dieron positivo ayer al mediodía 3. Esas tres personas habían hecho las consultas a los médicos, a la ART, nos dijeron que al tratarse de casos sin síntomas, lo mejor era que se queden aislados y haciendo cuarentena y no ir a un hospital y poder contagiarse peor”.

Asimismo, desmintió que no los hayan traslado al hospital Papa Francisco por falta de espacio. “Hay un malentendido porque hay lugar para ellos, pero decidimos no hacerlo porque son asintomáticos, entonces se espera que en unos días se les haga otro hisopado y así sucesivamente, siempre procurando que no empeoren”.

Arangio subrayó que pese a que el resto del personal dio negativo, se resolvió que todos dejen de trabajar y se queden en sus casas, a excepción del dueño, un recepcionista y un empleado encargado de llevarles el desayuno, almuerzo y la cena, bajo estrictas normas de bioseguridad y sin ningún tipo de contacto.

“Lo que se está buscando en el proceso de dos o tres días, el hotel quede cerrado, hay pasajeros alojados haciendo cuarentena, estamos tratando de derivarlos para cerrar por seguridad y desinfectarlo. Ellos van a quedarse acá, salvo que la ART nos diga que los van a llevar a una clínica privada. Están acá con el fin de ayudarlos, que se queden acá, tranquilos”, indicó.