Nexos de coronavirus: “¿Habrá casos sin cerrar? Seguro habrá casos”

El doctor Francisco Gracía, de Epidemiología de Salta, brindó una conferencia de prensa en la mañana de este viernes, donde actualizó la situación sanitaria en la provincia ante la pandemia. En primer lugar se refirió a los 9 casos positivos de ayer: 2 fueron identificados a través de protocolo de minería, 3 en final de cuarentena y 4 son contacto estrecho de casos confirmados

Por otra parte remarcó que los casos en Salta son de importación nacional o contacto estrecho, contacto estrecho de grupos familiar o grupos pequeño o seguridad o salud. Así son cerca de 90 internados en distintos centros médicos tanto públicos o privados.

“COVID positivos moderados a graves o dificultad médica, todos los casos de Covid positivo están en el sistema provincial de salud” remarcó. Dicho esto insistió en que la mayoría de los casos son asintomáticos, gran complicación, ya que si se le hace el hisopado y da positivo no se sabe si está iniciando o terminando la enfermedad.

Consultado por InformateSalta ante la posible relación de los casos erróneos dados por el laboratorio dijo que hay una Comisión que trabajan el tema de los falsos positivo y que ya fue resuelto y las autoridades dieron explicación.

En cuanto al cierre de los nexos solo se sigue con 4 casos ya reportados y se sigue con tranquilidad porque se conoce el nexo. “Insistimos tanto en que toda la comunidad tiene que colaborar en la investigación de un caso; tenemos que ver de dónde surgió este caso y cuando no lo entendemos, tenemos que montar todo este tipo de actividades epidemiológicas para saber de dónde vino; ¿van a quedar casos sin cerrar?, seguro que van a quedar, hay momentos en que ya no sabés dónde más vas averiguar porque quizás no lo estás averiguando adecuadamente, hay algo que no sabes y no lo vas a saber nunca”, concluyó.