Bagayeros sin control: “Tenemos que llamar a la toma de conciencia, hay que respetar las leyes”

En el marco del 194º aniversario de la independencia de Bolivia, radio CNN Salta - 94.7 MHZ entrevistó al cónsul Agustín Saavedra Zambrana, quien manifestó que éste año no podrá realizarse ninguna actividad pública.

“No puede haber festejos que generen una aglomeración de personas. Pero que no existan festejos exteriores no significa que no estemos festejando, estamos festejando que estamos vivos, que tenemos lucha, celebramos la independencia contra las tiranías, el colonialismo. El pueblo de Bolivia tiene un corazón muy noble, hemos vencido muchas dificultades en el pasado, y estamos convencido que esto lo vamos a vencer”, dijo.

Respecto a la situación comercial en la frontera entre Argentina y Bolivia, Zambrana señaló en el programa La Mañana de CNN que “si bien el libre comercio siempre existió, hay un rechazo a aceptar la realidad, aceptar lo que está pasando y existe una tendencia a querer burlar los controles, que hoy están para cuidar vidas. Tenemos que llamar a la toma de conciencia, hay que tener cuidado, hay que respetar las leyes, existen puntos autorizados, requisitos en ambos países que están destinados a salvar vidas. Hay que cumplirlos”.

Sobre la falta de acción de las fuerzas de seguridad, y el crecimiento en la curva de infectados en Bolivia, donde se decretó el estado de calamidad, el cónsul manifestó: “Lo que nosotros necesitamos en Bolivia es que se sumen fuerzas, apoyo para cuidarse, más allá de cualquier interés primero está la vida. Nadie estaba preparado para todo esto, y estamos luchando como podemos, pero necesitamos la ayuda de todos”.

Zambrana también se refirió a la situación de los repatriados. “Mi jurisdicción consular son las provincias Salta, Tucumán, Catamarca. Hasta el momento, nosotros hemos repatriado en 4 procedimientos, 200 personas aproximadamente. La curva de repatriados va bajando, las personas que vinieron, como está cerca, quedaron varadas porque vinieron por un permiso médico o para dar un paseo y justo les agarró la cuarentena. Prácticamente la totalidad ya regresaron, quedan muy pocas solicitudes”, dijo en radio CNN Salta.

El cónsul se encuentra cumpliendo funciones en nuestra provincia desde diciembre del año pasado. “La gente se imagina a un burócrata sentado en una oficina, pero para entiendan, ni a mi propia esposa ni a mi único hijo los he podido traer, ellos están en Santa Cruz”.