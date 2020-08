Juan Cruz Curá: “Estoy con saturómetro, controlando mi nivel de respiración, totalmente aislado”

En medio del avance de la pandemia del coronavirus en la provincia de Salta, el senador Juan Cruz Curá, anunció este miércoles que contrajo coronavirus al arrojar resultado positivo el hisopado que se practicó jornadas atrás.

En comunicación con InformateSalta el senador explicó que el pasado domingo empezó a sentir malestar, por lo que decidió proceder a la consulta médica: “Estaba adolorido de cuerpo, con fiebre y por ello mi médico me indicó que me hiciera el hisopado por tener un contacto estrecho”, indicó.

Semanas atrás Cruz Curá visitó Colonia Santa Rosa por las dificultades que surgieron en la localidad. Allí estuvo en contacto con el sacerdote de la iglesia, quien también se confirmó como caso positivo: “El domingo anterior estuve en Colonia Santa Rosa en la iglesia junto al padre Horacio, él está en una situación delicada de salud y dio positivo entonces al otro día pude hacerme el hisopado por ser caso estrecho, automáticamente me aislé y ayer recibí el resultado positivo”, relata el legislador.

“En estos momentos estoy con un saturómetro, controlando mi nivel de respiración y oxigeno y estoy bien, permanentemente hacemos videollamadas con mi médico. Ya no tengo fiebre ni dolores de cuerpo y espero poder seguir así durante mi tratamiento”

De esta forma, el senador se mantiene aislado dentro de su mismo hogar, sin poder tener contacto con su mujer ni su hija: “Me dejan la comida en la puerta, me mantengo en una habitación con baño mientras ellas están en los otros ambientes de la casa”, explica a InformateSalta.





Si bien ante el diagnóstico Juan Cruz Curá podría pedir licencia médica, no tiene pensado hacerlo a menos que el malestar lo venza. “Hasta ahora voy a hacer la sesión en forma virtual a menos que no me encuentre en condiciones”, explica.

Promoviendo la donación de plasma

Si bien el senador se encuentra atravesando la enfermedad, manifestó a InformateSalta que tiene la decisión tomada de ser donante de plasma una vez que su cuerpo se lo permita. Así mismo, incentivó a aquellos pacientes recuperados que consideren la posibilidad de hacer lo mismo.

“Quiero invitar a los recuperados que se acerquen a donar, eso va a ayudar a quienes atraviesan un momento difícil. No todos tienen los mismos síntomas o complicaciones, por lo que, donar plasma será de utilidad. Cuando mi cuerpo genere los anticuerpos y pueda salir de esta infección voy a donar plasma.”, finaliza el legislador.