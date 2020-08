Bicisendas polémicas: Taxistas enojados por el quite de paradas en calle Alvarado

Ernesto Alvarado, de Sicotasa, indicó que si bien no están en contra del uso de la bici, sí lo están de las calles que le están dando a la obra y la merma de paradas para trabajar.

Las bicisendas de la ciudad de Salta siguen dando que hablar, ya sea entre quienes apoyan o critican su instalación, o porque desde la Intendencia siguen apostando a su uso en la ciudad prosiguiendo con su colocación, la cual ahora se extenderá a la calle Alvarado con la obra arrancando este lunes, pero con el malestar del sector del transporte impropio de pasajeros, al ya no tener sus paradas para recoger pasajeros.

Al respecto InformateSalta dialogó con Ernesto Alvarado, secretario general del Sindicato de Conductores y Taximetristas de Salta (SICOTASA) quien afirmó que desde su entidad junto al Centro de Taximetristas, el Sindicato de Peones, entre otros, “si bien estamos a favor de las bicisendas no creemos conveniente los circuitos de las calles que le están otorgando”.

Así reafirmó este pensamiento diciendo que “no creemos conveniente ni vemos con buen agrado con muchos de los compañeros que se levanten las paradas, ahora vamos a tener que ubicarnos en otros lugares, en otras paradas donde ya teníamos compañeros trabajando”, aseveró.

“En una parada vamos a tener el doble o triple de vehículos, esto perjudica nuestras fuentes de trabajo”

Del mismo modo Alvarado apuntó contra la obra de avenida Belgrano y los inconvenientes que ha causado. “Podrían haber sido más ‘amigables’ con otros separadores, que no perjudiquen tanto a los vehículos, una mala maniobra puede hacer que se choquen esos cordones de cemento, esperamos que en calle Alvarado no señalen con la misma estructura porque solo perjudican a los vehículos, no solo de los trabajadores, sino del vecino común”, sentenció.

Mostrándose más crítico, el secretario de Sicotasa dijo que desde la intendencia capitalino solo los convocaron una vez “para tomar un café y la foto”. “En una reunión se propuso armar una mesa de trabajo para un sistema más sustentable, nunca más se nos invitó, parece que hay una idea de trabajar de forma inconsulta”, se mostró disgustado.

Finalmente anticipó que el miércoles habrá un plenario en el Concejo Deliberante para hablar del tema pero “creo que ya es tarde, cuando termine ya estará puesta (la bicisenda) de calle Alvarado”, concluyó.

