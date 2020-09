Rapipago sancionado por Defensa al Consumidor por cobrar un plus a sus clientes

Desde la secretaría de Defensa al Consumidor se informó que Inspectores labraron actas de infracción en locales de Rapipago por el cobro de un plus por el servicio de cobro de la/s factura/s, entregándoles un ticket por separado al consumidor donde consta la suma de dinero adicional que pagó el consumidor, el cual ronda entre el 1% o 2% sobre el monto total de la factura. Por ejemplo, si la factura fuese de $7.000 deberá abonar $70 si la tasa es del 1% y $ 140 si es el 2%.

Al respecto, la titular de Defensa del Consumidor de la Provincia, María Pía Saravia, expresó que los consumidores no deben pagar ningún cargo adicional y que ante esta situación el consumidor deberá denunciar, conservando el ticket para una futura devolución del monto cobrado indebidamente, ya que la conducta de la empresa constituye una práctica abusiva.

Informó que durante las inspecciones a los Rapipago se pudo constatar la existencia de cartelería indicando el cobro de recargos y que en la mayoría de los casos, las empresas, no tienen argumentos del motivo por el cual comenzaron a cobrar este plus, ni la causa o por qué en algunas facturas de servicios o resúmenes de tarjetas de créditos lo cobran y en otros no. En este último caso, la empresa Tarjeta Naranja dejo constancia en el acta que el cobro de los recargos es pura y exclusivamente por parte de Rapipago y que la tarjeta no cobra plus.







Que la titular de Defensa del Consumidor de la Provincia, manifestó que esta conducta carece de fundamento, aparte de ser abusiva porque Rapipago o sus Agencias recibe una retribución o precio por parte de la Empresas que la contrataron para realizar el cobro de sus facturas y que en caso de no resultar rentable debería reajustar las condiciones pactadas, pero no perjudicar los intereses económicos de los consumidores.

Las actas de infracción se labraron en los establecimientos ubicados en Zuviría 981, Rivadavia 1805, Tres Cerritos, Ituzaingó 545 y Córdoba 1002.

Finalmente, se informa a los consumidores que deberán conservar el ticket donde consta el plus cobrado y denunciar en la plataforma virtual www.salta.gov.ar/defensadelconsumidor, para asesoramiento deberá hacer clic en reportes / consultas