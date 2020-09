Clínicas privadas se defienden: "Deberían individualizar cuáles son, hacer foco donde tienen el problema"

Siguen los cruces entre el Sistema Sanitario salteño y las clínicas privadas en torno a la atención y recepción de pacientes con coronavirus, más tras este amparo al que se hizo lugar que establece la asistencia prioritaria a pacientes con posible COVID-19.

Al respecto y quien salió a mostrarse molesto con esta medida fue Mariano Abdo, presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de Salta (ACLISASA), la cual integra a ocho establecimientos en Capital y dos en el interior, entre esos la clínica San Rafael, Clínica Güemes, Santa Clara de Asís, Sanatorio Modelo, Cruz Azul, el Cenesa, Clínica Urkupiña y la Maternidad Privada.

“Nos llegó el amparo, hay párrafos en los considerandos que no hacen a la realidad de los que venimos trabajando, pero no queremos perder el foco de lo que hoy nos convoca, la atención que debemos abocarnos”, señaló en primer lugar por FM Profesional.

“Prendernos en algo que a nosotros, a las clínicas no les cabe el fallo, deberían individualizar cuáles son las clínicas, hacer foco donde tienen el problema”, espetó Abdo quien remarcó que desde las entidades “venimos trabajando tal cual lo dice la medida, dando prioridad al paciente COVID-19 y sin desatender las urgencias”. Si bien reconoció que se están postergando ciertas atenciones, recalcó que “el sistema es finito, los profesionales también se contagian, en posibilidad se han diferido turnos”.

“Se está trabajando a destajo, se está dando lo posible, los médicos, todos están trabajando con todo su tesón, lo que menos debemos hacer es atacar el sistema que está poniendo hasta la última gota de esfuerzo”

Un problema que puntualizó Abdo es el cruce de información entre nosocomios y autoridades. “Pedimos saber los números reales, hemos hablado pero no tuvimos respuestas (…), las clínicas diariamente informan al Ministerio, al PAMI, al IPS, a las obras sociales, a todo el mundo pero nosotros no tenemos la información de lo que necesitamos”.

Quien también habló fue Martín Balbi, del Sanatorio Tres Cerritos, quien también se mostró contrariado por el amparo. “No me insulten con eso, porque me están insultando, con amparo o no amparo, con juez o no juez, yo tengo que defender al paciente”, aseveró.

Del mismo modo recalcó que ante este amparo y “que te pongan que a todos los debemos atender, el problema es que hay casos que no podemos atender, porque no hay oxígeno, (y sin embargo) hacemos de todo porque somos médicos, me voy a romper por los pacientes pero tengo que cuidar a mis enfermeros, a mis médicos” del mismo modo, concluyó.