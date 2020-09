Decepción en médicos de Orán por colegas de Nación: "Vinieron a hacer coaching"

Mientras San Ramón de la Nueva Orán se encuentra en una situación crítica epidemiológicamente, la llegada de profesionales de salud desde Buenos Aires causa cierta indignación. "No vienen a trabajar, sino a organizar y coordinar".

Así lo demuestra el relato de la doctora Inés Savoy en diálogo con FM La 20 de Orán. Según consigna el portal informativo de esta emisora, Savoy cuenta con 7 años de experiencia en el Hospital San Vicente de Paul y comentó que “el cansancio es intenso y todos estamos así”. Recalcó que son escasos los insumos y recursos humanos para responder ante la cruda realidad del coronavirus

“No sirve de nada que yo trabaje 24/7, no podría rendir de la mejor manera”, expresó la doctora Savoy.

“Hay mucha decepción. En realidad, vinieron a hacer coaching, nos pidieron que no seamos egoístas, y eso causó que algunos se decepcionaran”, expresó Inés Savoy.

La profesional aclaró que la ayuda es bienvenida, pero que no está dirigida al trabajo específico que se requiere en el momento crítico que pasa la comunidad.

De igual manera, otros profesionales de la zona se manifestaron en sus redes: “Te mienten que vienen 21 médicos y te quedas contento pensando que tu protesta dio resultado. La semana pasada te mintieron que vinieron 15. En esa primera tanda llegaron sólo dos médicos que no vinieron a trabajar a la par nuestra, sino a organizarnos y coordinar. A dar charlas motivacionales. Creyeron que se encontrarían con indios que no sabían dónde estaban parados, pero se encontraron con un hospital colapsado sin más lugar para enfermos y con muy pocos médicos”, dijo Marité Duarte, integrante del personal de Salud del Hospital San Vicente de Paul y agregó: “Los 21 que vinieron ahora tampoco son todos médicos, no te ilusiones. Sólo 3. ¿Vendrán a trabajar o también a coordinar? Porque necesitamos menos capataces y más peones. Menos caciques y más indios. Menos jefes. Menos calienta sillas”, concluyó indignada.